Coronavirus.- Puig crida a la "màxima prudència" en la desescalada: "No volem fer d'açò una carrera"

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que la Comunitat Valenciana compleix els requisits per a passar a la fase 1 de desescalada a partir del pròxim 11 de maig i ha assenyalat que "està en molt millor situació" que altres comunitats com Catalunya o Madrid. En tot cas, ha cridat a actuar des de "la màxima prudència": "No volem fer d'açò una carrera, sinó fer-ho amb seguretat i rigor".