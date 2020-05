Coronavirus.- Desenvolupen un fèretre de cartó ecològic, apte per a incineracions i homologat

20M EP

L'empresa valenciana Alfilpack, especialitzada en embalatge industrial, ha desenvolupat un fèretre de cartó per a donar resposta a les necessitats funeràries per la pandèmia del coronavirus, amb el proveïment del sector "al límit". És ecològic, amb material reciclat i reciclable, i apte per a incineracions.