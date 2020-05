'El intermedio' rescata las imágenes en 'El hormiguero' en las que Abascal afirma que ficharía a Juan Carlos Girauta

El apoyo de Ciudadanos al Gobierno para continuar con el estado de alarma que se votó este miércoles tuvo un daño colateral, el abandono del partido político de uno de sus diputados, Juan Carlos Girauta.

"Su renuncia ha sido la más sonada, exportavoz en el Congreso y antiguo hombre fuerte de Albert Rivera. Girauta la anunció ayer en redes sociales afirmando que no habían trabajado tanto para ser un partido bisagra", comentó Andrea Ropero en El intermedio.

Wyoming, por su parte, quiso añadir que "respetamos la decisión personal de Juan Carlos Girauta, pero no sabemos que puede tener él contra las bisagras, sobre todo teniendo en cuenta que le gustan mucho las puertas".

"Primero abrió la del PSC, donde militó hasta 1986; luego abrió la del PP, con quien se presentó a tres elecciones; y después, la de Ciudadanos, cuya militancia ha abandonado ya", señaló el presentador.

Wyoming se preguntó: "¿Quién sabe? Puede que en su carrera política aún le quede otra puerta por abrir. Mirad como le elogiaba, hace unos meses, otro líder político en El hormiguero".

Los espectadores pudieron ver el vídeo en el que trancas le preguntó a Santiago Abascal"que político español ficharía para Vox, solo por su talento, no por su ideología". Sin dudarlo, Abascal nombró a Girauta.

"Joe, no dudó. ¡Era Santiago Abascal!", exclamó el presentador del programa de La Sexta. "No creo que Girauta se deje engatusar por estos halagos. Yo no lo metería en Vox, con la habilidad que tiene para abrir puertas le metería en un ministerio, en el Ministerio del Tiempo".