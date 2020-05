Coronavirus.- El lloguer de vivenda pública seguirà gratuït "mentre siga necessari" a la Comunitat Valenciana

El Consell tindrà sobre la taula en els pròxims dies el decret-llei per a l'impuls i l'ampliació de les vivendes públiques, amb el qual estaran "protegides per sempre" sense data de caducitat, com en altres països d'Europa, segons ha avançat en la diputació permanent de Les Corts.

Amb aquesta norma s'ampliaran les condicions perquè la Generalitat puga exercir la titularitat en immobles que procedisquen de la crisi: dacions en pagament, execucions hipotecàries i vendes extra-judicials. Els ajuntaments també tindran més competències per a configurar el seu parc públic.

De moment, unes 14.000 famílies valencianes s'han beneficiat de l'exoneració del pagament del lloguer. Dalmau ha destacat que la Comunitat Valenciana és "l'únic territori d'Espanya on el parc públic és gratuït" i que s'han sumat municipis com València, Alacant, Castelló, Elda (Alacant) o Gandia (València).