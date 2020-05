El Pulitzer 2020 premia reportajes sobre del 'depredador' Putin y los fallos en los aviones 737 MAX

Los dos grandes diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post han vuelto a encabezar este año la lista de los Pulitzer, los prestigiosos premios anuales de periodismo.

El Times ha ganado el premio de periodismo de investigación por su trabajo en torno a la presión ejercida sobre la industria del taxi en Nueva York, mientras que el Post se ha llevado el de periodismo divulgativo. The Courier-Journal ha ganado en la categoría de reportaje de última hora, mientras que ProPublica lo ha hecho en reportaje nacional

Además del de investigación, The New York Times ha sido galardonado en la categoría de Periodismo Internacional por la información publicada sobre el "depredador" régimen del presidente ruso, Vladimir Putin.

En un anuncio retransmitido online, la directora del premio, Dana Canedy, también reveló premios al medio neoyorquino en la categoría de Comentario, por sus esfuerzos por adentrarse en la esclavitud de EE UU en sus primeros años.

En esta ocasión, el premio más destacado, el de Servicio Público, se lo llevó la agencia de noticias Propublica, por un reportaje que desveló la falta de presencia policial en la Alaska rural.

Tragedia del 737 MAX

También cuatro periodistas del diario estadounidense The Seattle Times han sido galardonados en la categoría de "Reportaje Nacional" por sus historias sobre los errores en el diseño de los aviones Boeing 737 MAX que causaron los dos accidentes mortales de octubre de 2018 en Indonesia y marzo de 2019 en Etiopía, en los que murieron en total 346 personas.

Los premiados, Dominic Gates, Steve Miletich, Mike Baker y Lewis Kamb, "expusieron los fallos de diseño en el Boeing 737 MAX que provocaron dos accidentes mortales y revelaron los errores de supervisión del Gobierno", afirmó la portavoz de los premios Pulitzer y encargada de anunciar los ganadores, Dana Canedy.