Coronavirus.- Ford Almussafes reprèn la seua activitat amb el 30% de la producció i fortes mesures de seguretat

Fortes mesures de seguretat davant de la Covid-19 han marcat la tornada al treball en la planta valenciana, on la plantilla ha seguit amb "alta disciplina" els nous protocols sanitaris i s'ha arrancat amb al voltant del 35% de la producció i uns 4.400 treballadors, prop d'un 61% de la plantilla, han explicat a Europa Press el director de fabricació de Ford Espanya, Dionisio Campos, i el president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT, Carlos Faubel.

Amb la reobertura, es reprèn la producció del nou Ford Kuga, que ofereix la gamma d'electrificació Ford més àmplia fins a hui i permet una millora d'eficiència en consum de quasi el 30%. "És el que ens ha de donar molta vida en aquesta planta, esperem que així siga", ha apuntat Faubel.

El màxim exponent d'aquesta gamma electrificada és el Ford Kuga PlugIn Hybrid, primer model híbrid endollable fabricat a Espanya, que permet una conducció totalment elèctrica, donant la possibilitat als usuaris de triar quan i com utilitzar l'energia de la bateria per a adaptar-se a les seues necessitats. A València es fabriquen també Mondeo, Transit Connect i Tourneo Connect, S-Max i Galaxy.

"Per a nosaltres el més important és la seguretat i la salut dels operaris, per la qual cosa no hem arrancat tota la producció alhora, sinó progressivament durant les pròximes setmanes", ha destacat el director de fabricació, Dionisio Campos. Si en una producció normal es farien uns 1.400 vehicles al dia, ara comença amb uns 500.

"DIA HISTÒRIC"

Per al president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel, la volta al treball d'aquest dilluns és una "volta l'activitat, que no la normalitat" però "un dia històric" en tot cas.

En la seua opinió, la dificultat que té una indústria com la de l'automòbil i una fàbrica com la de Ford Almussafes "enorme" davant el "repte" de fer "compatible" tots els protocols de seguretat i salut necessaris amb la fabricació de cotxes, que es reactive la demanda i es puga vendre.

Després d'una aturada "radical" de l'activitat fa set setmanes, Faubel ha apuntat que la recuperació de l'activitat serà "molt poc a poc, molt progressivament, amb molta calma i sobretot amb molta prudència". En aquest context ha destacat que "tots els treballadors han vingut molt conscienciats" i la "maduresa" que ha mostrat la plantilla a la de complir amb els nous protocols.

PROTOCOLS DE SEGURETAT

Per a tornar al treball s'ha implementat una llista completa d'estàndards globals de Ford sobre distanciament social i accions de salut i seguretat dels empleats en les instal·lacions com són l'ús de mascareta proporcionada per la companyia, i un protector facial en àrees determinades de manufactura on no es puga complir amb el distanciament social.

Totes les persones que entren en les instal·lacions de Ford han de comprovar la temperatura del seu cos en entrar amb un equip d'escaneig que complisca amb les regulacions i restriccions locals o nacionals, així com completar una autoavaluació diària online de salut que confirme que l'empleat està en condicions per a treballar.

També s'han redissenyat les àrees de treball per a assegurar el distanciament social adequat i retorn gradual al treball per a reduir la densitat d'empleats en els edificis.

L'empresa proporciona a tots els empleats kits de protecció personal en els seus llocs de treball que inclouen mascaretes, un termòmetre reutilitzable i altres articles d'higiene.

La fabricació s'ha reprès també aquest dilluns amb un enfocament per fases en la planta de muntatge de vehicles de Saarlouis i la planta de muntatge i motors de Colònia a Alemanya; i les plantes de motors i vehicles de Craiova a Romania.

MOTORS, A PARTIR DEL 18 DE MAIG

En el cas de la fàbrica valenciana, la planta de Motors tornarà el 18 de maig, atés que un 90% de la seua producció s'exporta als EUA i allí les fàbriques d'automòbils encara no han començat la seua producció. La data de represa de les plantes de motors de Dagenham i Bridgend de Ford al Regne Unit es confirmaran més endavant, ha agregat la companyia en un comunicat.

D'aquesta manera, la producció comença un nivell baix, donant prioritat a les comandes de vehicles ja venuts a clients per part dels concessionaris, i se n'anirà incrementant gradualment durant els pròxims mesos abans d'aconseguir la plena producció.

Els plans de producció tenen en compte la preparació dels proveïdors, les restriccions de moviments de cada país i, la reobertura dels punts de venda de concessionaris Ford en els principals mercats, així com la demanda dels clients.