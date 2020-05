El Chikilicuatre en 'MasterChef Celebrity': "Fui a Eurovisión y no sabía cantar, peor que eso no me puede ir"

Aún en plena edición del MasterChef original, donde los anónimos se baten el cobre en las duras pruebas de cocina, el concurso de La 1 y Shine Iberia ya ha confirmado y mostrado a algunos de los que serán sus nuevos concursantes en los días previos a meterse en harina.

Así, MasterChef Celebrity ha publicado en Twitter vídeos en los que la presentadora Raquel Sánchez Silva, la actriz Melanie Olivares, La Terremoto de Alcorcón, el actor David Fernández o el estilista Josie cuentan cómo viven el haber aceptado el reto de concursar en la versión de famosos de este programa.

El actor David Fernández, que es su día se metió en la piel del Chikilicuatre, para representarnos en Eurovisión aseguraba en su vídeo de presentación que sus amigos José Corbacho, Silvia Abril, Yolanda Ramos o Edu Soto le han recomendado concursar. Y tiene "una ventaja", según afirma, para llegar lejos en el concurso: "No sabía cantar y estuve en Eurovisión, así que peor que eso no me puede ir", decía bromeando.

Raquel Sánchez Silva pasa de presentar Maestros de la Costura, la versión costurera de MasterChef, para ser concursante. "Muchos amigos míos que han concursado me han dicho que es un tren que hay que coger", por lo que "me voy a situar por primera vez en ese otro lado de la televisión, como concursante".

Melanie Olivares hacía su vídeo mientras cocinaba una tarta en secreto para su madre y deseando "aprender mucho" en su paso por el concurso.

La Terremoto de Alcorcón estaba "practicando" haciendo su "primer pan", que no dudaba en enseñar a la cámara con la guasa que le caracteriza. Un poco como Josie, que asegura interrumpir su "barbecho capilar" para hacer el vídeo y reconcoer que sólo sabe cocinar con "un robot que escupe vamor" y le cuece el pescado.