Julián Contreras confiesa su difícil situación por la crisis del coronavirus

Hace más de un año que desapareció de la vida pública. Sin rastro de él en la televisión y, desde hace semanas, muchas, tampoco en las redes sociales, Julián Contreras reaparece ahora en las páginas de una revista para contar su difícil situación económica tras la crisis del coronavirus.

Como miles de españoles, ha sufrido un ERTE por parte de su empresa, el Bingo Copacabana, donde trabaja como relaciones públicas. "Yo soy un erteriano de los muchos que hay dando vueltas por aquí. Hasta que se recupere esa actividad no hay nada que hacer", confiesa el hijo menor de Carmen Ordóñez en Semana.

En la empresa, cuenta, "intepusieron nuestro bienestar al negocio. Cerramos el día antes del anuncio del decreto del estado de alarma. La empresa el mismo viernes nos mandó a casa y todo fue muy positivo, lo que pasa que de todas las medidas de ayudas a la hipoteca, al alquiler y de todo lo anunciado no hay activas ninguna".

"Tengo una nómina y me he visto recortado como cualquier otro"

Por eso, ahora subsiste con los ahorros de todo este tiempo, algo que no le da para tener que vivir tranquilo e incluso tener que pedir ayudas. "Me he interesado por todas porque yo estoy en cualquier situación. No hay activa ninguna, pero hay que tener en cuenta también que hay personas que seguramente lo estén pasando peor que yo. Me parece dramático que se siga pagando el gas, la luz…".

Por todo, ha tenido que hablar con la casera del piso donde vive de alquiler junto a su padre. "No hemos tenido ningún problema, ni con mi casera ni con ninguno de los servicios, pero me parece mal que haya cosas que se hayan suspendido de manera tajante. Yo tengo una nómina y me he visto recortado como cualquier otro. Cuando decretaron todo también lo decretaron para mí. Llamas para comunicar todo, ya no solo por el hecho de que se rebaje o no sino porque las fechas de pago cambian", dice el joven a la publicación.