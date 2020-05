Murcia pide que el reparto de los fondos anunciados por el gobierno sea "objetivo, transparente y equitativo"

20M EP

El Gobierno regional ha exigido hoy que el anuncio "sin concretar ni detallar" del presidente Sánchez respecto a un fondo extraordinario no reembolsable para las CCAA de 16.000 millones, para hacer frente al gasto extraordinario originado por la lucha contra el coronavirus y paliar sus consecuencias, "sea realmente un fondo adicional, y no un fondo ya previsto como vienen anunciando desde el ejecutivo Central desde hace semanas, cuando anunciaron 14.000 millones que no eran más que los fondos ya previstos antes de la crisis del coronavirus".