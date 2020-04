EH Bildu traslada a Urkullu que "no hacen falta urnas, hacen falta medidas que rescaten familias, empresas y comercios"

20M EP

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que, si se celebran las elecciones vascas, se tendrían que convocar una vez medidos los parámetros sanitarios y "garantizadas las libertades democráticas plenas y la normalidad social". No obstante, ha destacado que, desde su punto de vista, "no hay ninguna prisa" para los comicios. "No hacen falta urnas, hacen falta test y medidas que rescaten familias, empresas y comercios", ha aseverado.