¿Qué es lo que tienen estas prendas para encabezar la lista de 'best sellers' de Bershka?

Cada temporada,hay una serie de prendas básicas que deben formar parte de cualquier armario trendy que se precie. Bien sea porque son del color que más ha destacado en las pasarelas (o en los escaparates de fast fashion) o porque cumplen los preceptos estilísticos que marcan los fashionistas más seguidos en las redes sociales, las camisetas, blusas, pantalones o sandalias que cumplen estos dos supuestos se convierten en auténticos objetos de culto. Y, como cabe esperar, es cuestión de tiempo que se apoderen del street style y, por tanto, de la colección privada de la inmensa mayoría

Si estás un poco pez en este terreno, pero tienes claro que quieres estar muy in en lo que a moda primaveral se refiere, no tienes de qué preocuparte. En algunas de las marcas más populares, como en Bershka, puedes encontrar secciones de best sellers que te ayudarán a averiguar, sin discurrir demasiado, cuáles son las prendas que están triunfando entre los usuarios. Además, para que la elección sea cuestión de clic, bajo estas líneas te hemos seleccionado las que, para nosotros, no deberían faltar en ningún armario. ¿Listo para enamorarte a golpe de scroll?

Cinco 'best sellers' para tener en el armario

- Mini, de flores y escote Bardot. Si hay una tendencia que no pasa de moda esa es la del estampado de flores en primavera. Además, si lo combinas en un vestido mini, de mangas abullonadas y escote Bardot tendrás todo lo necesario para llevar todos los must en uno. ¿Nuestra recomendación? Sácale partido a tus botas militares para darle un toque grunge que rompa con el estilo naíf de la prenda.

El estampado floral nunca pasa de moda en primavera. Bershka

- Shorts vaqueros, pero con paper bag. La cintura paper bag es capaz de aportar elegancia a las prendas más básicas, y estos shorts vaqueros, con hebilla y bajo roll up, son el ejemplo perfecto. Si lo combinas con una blusa y unas bailarinas (la nueva sensación de la primavera), el lookazo está asegurado.

Unos básicos indiscutibles del armario. Bershka

- Una falda midi, ¡con volantes naíf! El negro sí es un color primaveral. Sobre todo, si se combina con un estampado acorde a las tendencias y con los elementos que no deben faltar esta temporada: los volantes naíf que tanto están dando de qué hablar. Ideal para outfits acordes con el street style, acompáñalo con jersey fino y unas zapatillas planas que le den protagonismo a la falda.

Estos volantes son tendencia esta temporada. Bershka

- Una camiseta básica... oversize y tye-dye. El tye-dye es tendencia esta primavera y en esta prenda básica es todo un acierto. Con una americana para un estilo más formal o con unos vaqueros para apuntarse al street style. Sus combinaciones son múltiples y, por ello, es una de las más vendidas. Además, su corte oversize aporta la comodidad que necesitamos en nuestro día a día.

Este estampado es tendencia esta temporada. Bershka

- Sandalias que acaparan todas las miradas. Unos buenos zapatos son aquellos que consiguen acaparar todas las miradas y estas sandalias, sin duda, lo logran. Además de ser el broche perfecto a cualquier look,su color verde metalizado y su comodidad te conquistarán: tacón ancho de acuerdo a las tendencias, tiras cruzadas tipo mule y punta cuadrada.

Son cómodas y estilosas. ¿Qué más se puede pedir? Bershka

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Bershka y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación