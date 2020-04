Todo al lila: siete prendas de Bershka (muy rebajadas) que confirman que es el color de la temporada

Lavanda, morado pastel, lila... Llámalo como quieras, pero que forme parte de tu vocabulario trendy, porque es, sin ninguna duda, el color de esta primavera. Si bien es cierto que los it ya venían anunciándolo desde el comienzo del invierno, parece que esta primavera se ha consolidado como el tono que no debe faltar en ningún armario. Y, la verdad, es que nos extraña: sienta bien a todos y convierte cualquier outfit en un lookazo. Así, no es de extrañar que las marcas (y no solo las de fast fashion) hayan apostado por el lila para protagonizar las colecciones de esta temporada que, si bien es cierto que la mayoría estamos luciendo vía webcam, aún le queda trayectoria para llenar las calles.

Bershka es una de las que más nos ha enamorado, y no solo porque ha conseguido fusionar este tono pastel con el estilo naíf que se ha adueñado del armario primaveral. También porque ha lanzado un montón de prendas muy rebajadas (algunas hasta el 50%) para que, estos días, podamos llenar de color nuestra casa y derrochar la energía y positivismo que implica esta corriente. ¿Qué te parece la selección que hemos hecho?

Un jersey con volantes (muy) románticos

Este jersey tiene todas las características que una prenda naíf reclama, desde el tejido hasta el cuello tortuga ligeramente abierto. Una prenda cómoda y versátil que gana muchos puntos gracias a los volantes que adornan los costados.

Los volantes son los protagonistas de esta prenda. Bershka

Una falda de poliéster, pero con mucho vuelo

Siguiendo la estética de las minifaldas que han arrasado este invierno, esta prenda llega renovada para hacer lo propio en primavera: ha cambiado las tablas de la parte inferior por un volante precioso que le da ligereza al poliéster del que está fabricada.

El poliéster aún se puede lucir en primavera. Bershka

Lilas, con lunares y muy 'hippies'

De corte wide leg (pero con unas pinzas para ajustar en la cadera), este pantalón campana es perfecto para las mañanas frescas de mayo (y el calorcito de la hora de comer). Además, tiene un toque hippie muy informal que, sin embargo, está más que admitido para ir al trabajo.

Ideales para ir a trabajar. Bershka

Última oportunidad para unas 'ugly'

Puede que a los chunky sneakers les esté llegando su hora (¡bailarinas, venid a nosotros!), pero, créenos, estas en tono pastel aún pueden dar mucho juego a tus looks más casual.

Gracias a sus colores combinan con numerosos 'looks'. Bershka

Reinventando la 'blazer'

Este modelo corrobora que, en cuestión de blazers, hay vida más allá de los botones. Y es que su cierre con lazada acaparará todas las miradas. Su tejido color pastel estampado con unos finos cuadros le da el toque de elegancia para el día a día.

Para conseguir el toque elegante de cualquier 'look'. Bershka

Una cazadora vaquera, un clásico renovado

Un buen fondo de armario siempre debe contar con una chaqueta vaquera, pero para seguir la tendencia naíf, este modelo oversize es el adecuado. El cuello solapa, sus puños abotonados y su elaboración con, al menos, 50% algodón orgánico, lo convierten en un imprescindible para las tardes primaverales.

Un imprescindible para las tardes primaverales. Bershka

Un 'bucket hat' iridiscente para cerrar el 'look'

Dicen que los complementos son capaces de arruinar o llevar a la gloria a cualquier look. Este bucket hat, tendencia que llegó la temporada pasada, es iridiscente y llega para demostrar que, aunque pocos tomaban en serio al gorro de pescar, se ha convertido en un must de cualquier armario.

Un complemento para llamar (y mucho) la atención. Bershka

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Bershka y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.