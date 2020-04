Coronavirus.- Oltra: "És molt perillós que s'instal·le com a pensament màgic la idea que el test protegeix"

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada sobre l'opinió sobre la necessitat de realitzar proves massives a la població, punt en el qual ha recordat que els test ràpids poden donar un fals negatiu i s'han de confirmar amb una PCR.

"No seria bo que s'instal·lara en la població la idea que el test protegeix: el que protegeix és la distància de 2 metres entre les persones, les mesures de protecció i la higiene de mans", ha subratllat.

Així, ha incidit que és "molt important que ningú baixe la guàrdia" i se seguisquen mantenint eixes mesures entre la població: "Si baixem la guàrdia i pensem que el test ens fa immune anem a anar cap a arrere".

Oltra ha puntualitzat que sí és important fer eixes proves a les persones que tenen símptomes i a treballadors de determinades activitats essencials en les quals no es pot mantindre la distància social i s'ha ampliat el nombre de tests a la Comunitat Valenciana amb la incorporació de Fisabio.

"Però el test no protegeix de la malaltia i pot generar una falsa seguretat que faça que es baixe la guàrdia", ha reiterat, per la qual cosa "s'ha de combinar la prova diagnòstica amb el respecte escrupolós i universal de les mesures de protecció".

Respecte a si el Consell ha comprat test i podria facilitar-ho a empreses, ha indicat que aquesta qüestió ha d'estar sota la direcció de Salut Pública, que són els experts i saben si una decisió pot ser positiva o contraproduent. En tot cas, ha reiterat: "No et protegeix, et diu com estàs ara però no lleva que isques per la porta i et pugues contagiar".