Ainhoa Arteta: "El confinamiento lo estoy pasando con mi familia, siete perros, cinco gatos, dos loros... y un pianista"

El hormiguero: Quédate en casa entrevistó este miércoles a Ainhoa Arteta, que conectó con el programa desde su casa para comentar como está viviendo la cuarentena por la alerta sanitaria de coronavirus.

"Estás en casa con tu marido, tus hijos y, hasta hace nada, con uno de tus pianistas. ¿Es posible que estés deseando que se acabe todo esto para que se vaya la gente de allí?", quiso saber Pablo Motos.

La soprano admitió entre risas que "he pensado en irme a un piso a pasar el confinamiento yo sola, no me vendría mal". Y añadió que "además de lo que has dicho, tengo siete perros, cinco gatos y dos loros. Esto es Jumanji...", sorprendiendo al presentador y sus colaboradores.

"¿Te imitan los loros cuando cantas?", preguntó Trancas. Arteta le contestó que "no sé si me imitan, pero sí que cantan y es un horror. Les tengo que poner un trapo encima, entre lo mío y lo suyo, esto es para morirte".

A continuación, la soprano contó la historia de cómo llegaron las dos aves a su casa: "Esto a mi marido lo tiene loco. Salimos a comprar unas faldas mi hija y yo, y volvimos con dos loros en vez de con ropa. Así de peligrosas somos...".

Ainhoa Arteta, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

"¿Qué pasó por el camino?", quiso saber el presentador. Arteta se excusó diciendo que "somos muy caóticas y el comandante [su marido] tiene el cielo ganado, también te lo digo". Motos insistió: "¿Pero los loros no son insoportables?".

"Es me gusta el caos", respondió la soprano, que contó una anécdota con los animales: "En este momento de confinamiento se me ocurrió un día sacarlos al jardín. El macho es cacatúa y la hembra es loro, y él echó a volar y pensé que se había ido a buscar a otra", recordó entre risas.

A raíz de esa historia, el presentador la preguntó: "Una soprano cuando discute: ¿Grita todo lo que puede o se contiene para no abusar?". Arteta respondió que "yo no grito, solo miro. Es una mirada de velociraptor mezclada con tiranosaurio rex. Te miro y te mato".