Las peluquerías ven precipitado reabrir el 4 de mayo: "En mi salón solo cabrían dos señoras... y una en cada punta"

Asunción Martín, dueña de 'Peluquería Asún' en Aguilafuente (Segovia), se enteró el miércoles por la mañana de que tenía tan solo 4 días para reabrir su negocio. "El martes, cuando hablaba el presidente, pensé que tenía hasta el 11 de mayo. Me enteré al día siguiente de que se abría el 4 por la llamada de una clienta para pedir cita", explica.

Las peluquerías, a diferencia de otros locales, podrán abrir sus puertas a partir del día 4, día marcado para el comienzo de la llamada fase 0 del plan de desescalada del Gobierno. Asunción, tras estar más de un mes cerrada su pequeña peluquería, dice estar contenta de poder volver a su trabajo porque le gusta. "Lo único es que me parece muy apresurado", destaca.

Para la reapertura, el principal requisito es que las peluquerías puedan concertar citas previas y el personal cuente con equipos de protección individual. Otras medidas importantes que señalan desde el sector son mantener una distancia de dos metros entre clientes y retirar elementos compartidos como las revistas.

Dudas en el sector por una reapertura "precipitada"

Antonio Jaumandreu, portavoz de Consejo Nacional de Empresas de Peluquería y Estética de España (Conepe), explica a 20minutos que la decisión de reabrir el día 4 de mayo es considerada en el sector como "precipitada".

Jaumandreu explica que una de las mayores dudas para afrontar la reapertura es la cuestión del aforo. Respecto a la atención individual, "hay quien interpreta que eso significa un solo cliente en el salón y hay quien interpreta que se refiere a un solo cliente simultáneamente por empleado". "Creo que el ministro de Sanidad lo aclarará en su próxima intervención", señala.

Sobre la noticia de reabrir en la fase 0, cuenta que "muchos peluqueros tenían como horizonte el 11 de mayo y estaban aprovechando para poner mamparas y recolocar los tocadores, para mantener la distancia de seguridad, pero ahora de repente los ha pillado para el lunes".

Según la Asociación Nacional de Empresas del Sector Profesional de Peluquería y Estética (ANEPE), el 94,2% de las peluquerías en España son microempresas -de 1 a 5 trabajadores- como es el caso de Asunción. Para ANEPE, esto muestra la fragilidad y vulnerabilidad del sector ante parones en la actividad y otros obstáculos.

"Yo todavía no lo termino de ver claro"

Cartel en la puerta de una peluquería con el teléfono para pedir cita Jorge París

Desde la mañana del miércoles, las peluquerías están recibiendo numerosas llamadas. "He dicho a las clientas que me den un tiempo para asegurarme bien de poder llegar para el día 4. Porque yo todavía no lo termino de ver claro", cuenta en su caso Asunción.

Respecto a las medidas a tomar, sí ve claro que tendrá que trabajar con mascarilla y guantes "y con cosas desechables, como tapas desechables o toallas desechables", aunque tiene dudas sobre otras medidas. "¿Cómo pongo el horario preferente a la gente de la tercera edad? ¿Que vengan pronto o que vengan tarde para que no se crucen con nadie?".

"Y no sé hasta qué punto nos exigirán más cosas o no, tampoco me planteo la posibilidad de que me hagan abrir mi negocio poniendo mampara, por ejemplo", destaca.

"En lugar de peinar a 15 señoras en todo el día, a lo mejor peino solo a 7"

Asún colocando su peluquería Peluquería Asún

Como destacaba Jaumandreu, la medida de la fase 0 de atención individual resulta un problema no solo por la falta de claridad del Gobierno. Asunción hace cálculos y considera que atendiendo de uno en uno "en lugar de peinar a 15 señoras en todo el día, a lo mejor voy a peinar a 7". "Yo, en condiciones normales, podría ir atendiendo a dos o tres personas", explica.

A partir del día 11, cuando comienza la fase 1, el aforo de las peluquerías estará reducido a un 30%, una medida que desde Conepe señalan como confusa si no se aclaran antes las condiciones de la atención individual. Por su parte, Asunción ya está haciendo planes sobre cómo colocar a sus clientas para optimizar esa atención simultánea que suele ser habitual en las peluquerías.

"Mi salón tiene unos 20 metros y tengo tres tocadores. Podría tener a una señora en un tocador; a otra, en otra punta, con otro tocador y a una señora esperando, por ejemplo, o en el lavacabezas", explica.

Aunque con estas condiciones espera "empezar muy despacio" repite que no le importa empezar. "Es más, yo estoy deseando empezar porque al estar en un sitio pequeño, estoy viendo a mi clientela descuidada de pelo y parece que la peluquería no es una primera necesidad, pero sí que lo es".