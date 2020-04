Will Smith reúne al reparto de 'El príncipe de Bel-Air' en un divertido reencuentro por Snapchat

El reparto original de El príncipe de Bel-Air, una de las series más populares de la década de los 90, se reencontró este miércoles a través de una videollamada compartida en Snapchat, arrancando una sonrisa a sus seguidores, quienes pudieron disfrutar de un plan de lo más divertido durante la cuarentena.

El actor Will Smith aprovecha el tiempo que le brinda el confinamiento por la crisis del coronavirus para compartir a través de la red social Will From Home, el nuevo espacio que conduce desde su casa cada lunes, miércoles y viernes, y que contó en su última emisión con parte del elenco de la sitcom.

Así, Will Smith dio la bienvenida a su programa a sus primos en la serie, Alfonso Riberio, quien daba vida a Carlton Banks, a Tatyana Ali, que interpretaba a Ashley Banks; y Karyn Parson, quien se puso en la piel de Hilary Banks.

Además, en la videollamada tampoco pudieron faltar el querido mayordomo de los Banks, Geoffrey, interpretado por Joseph Marcell; Daphne Maxwell Reid, que se encargó de Vivian Banks; y al productor Jazzy Jeff, que encarnaba a Jazz.

En la cita, Smith y sus compañeros charlaron sobre cómo están viviendo la pandemia del Covid-19, por la que, al igual que el resto de la población, deben permanecer protegidos en sus hogares.

Asimismo, el coronavirus no fue el único tema de conversación, ya que el emotivo reencuentro dio pie a recordar varios momentos que vivieron en la serie, que se emitió entre 1990 y 1996, a lo largo de 6 entretenidas temporadas.

Will Smith, de 51 años, comenzó a emitir Will From Home el pasado mes de marzo. Desde entonces, por el programa han pasado otros rostros conocidos, como la actriz Tyra Banks; o algunos miembros de la familia del actor, como su hijo Jaden Smith.