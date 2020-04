Los partidos reaccionan a la encuesta de '20minutos': "El Gobierno no está a la altura, así lo entiende la mayoría"

Los partidos políticos, en plena crisis del coronavirus, analizan los sondeos con mucha cautela. Cada uno en sus posiciones, ven las tendencias como algo negativo o positivo según los intereses que tengan, y eso no cambia en lo referente al barómetro de DYM para 20minutos en el que se concluye que la gestión de la pandemia pasa factura al PSOE, apenas desgasta a Unidas Podemos y sube al Partido Popular.

"Este Gobierno no está a la altura de las circunstancias. Hacen falta más mascarillas, más test y me la bulos y ataques a la libertad de información. Así lo entiende la mayoría de los españoles", comenta a este medio el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. No quiere, eso sí, profundizar demasiado, aunque reconoce que desde la formación atienden a lo que dicen las encuestas, "pero nuestra prioridad es ejercer una oposición firme y responsable".

Para los populares, "los españoles no se merecen un Gobierno que no les diga la verdad" y por ello su reacción es "decirle al Gobierno qué no está haciendo bien" y presentar "medidas tanto económicas como sanitarias o sociales".

En los partidos que conforman la coalición la posición es distinta. El PSOE se mantiene en su idea de no valorar las encuestas, algo muy parecido a lo que hacen desde Unidas Podemos. "Nunca solemos hacerlo", cuentan. El socio menor es el que menos se desgasta según el barómetro, y el peso de la responsabilidad cae sobre los socialistas. El Ejecutivo, en conjunto, obtiene una confianza muy baja (31%) y una pobre nota media entre los ciudadanos (3,9).

Por otro lado, fuentes de la dirección de Vox apuntan que el partido "habitualmente las encuestas publicadas en los medios. Si bien, entre las publicadas en los últimos días en medios de distinta orientación editorial, y frente a lo que publicaba el CIS al servicio del Gobierno, la percepción es que "Vox mantiene su representación o incluso aumenta".

De buena acogida reciben los resultados en Ciudadanos. "Tomamos con precaución y mucha prudencia todos los datos de las encuestas, pero sí podemos decir que estamos muy satisfechos de la acogida que está teniendo entre los españoles la actitud de Cs", expresan desde la formación naranja, que tiene la percepción de que los españoles "quieren una alternativa moderada".

De hecho, Inés Arrimadas resulta la líder mejor valorada, algo que el partido considera que vendría a reflejar que "muchos ciudadanos comparten la misma opinión, premian a quien mejor la defiende y piden a los demás, y especialmente al Gobierno, que estén a la altura, busquen acuerdos y aparquen las batallas partidistas".