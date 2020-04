La Generalitat, en contacto "permanente" con el sector turístico: "No queremos perder el verano"

Así lo ha asegurado el 'president' Ximo Puig en una rueda de prensa telemática al ser preguntado sobre el malestar que ha causado en el sector el plan de desescalada y las limitaciones de aforo que plantea el Gobierno central y si la Generalitat prepara algún documento o contrapropuesta que recoja las diferentes casuísticas que se dan en territorio valenciano.

Al respecto, ha dicho que si se trabaja en ese sentido y ha remarcado que hay que hacer una reflexión práctica con el sector para ver cómo se puede hacer una apertura "razonable y realista" porque ya hay subsectores que en determinadas condiciones no van a poder abrir.

Para Puig el marco general es "aceptable, razonable" pero ahora hay que concretarlo para cada subsector y en cada territorio. La Generalitat mantendrá en este punto su postura en pro de la flexibilidad, pero ha instado a ver cómo se concretan las medidas que solo se han dado por ahora "en términos generales".

"Estamos en contacto permanente" con el sector, ha dicho, y ha hecho hincapié en que hay muchos tipos de turismo en la región, desde el clásico sol y playa al de negocios o al residencial. Sobre este último, ha señalado que se está trabajando para que puedan venir las personas que tienen su segunda residencia en la Comunitat.

En todo caso, ha reivindicado la necesidad de un protocolo europeo para que "de verdad haya seguridad" y no sea cada país el que recomiende o no viajar a una zona concreta: "Me preocupa que cada país pueda aconsejar no visitar España, no deberían ser decisiones nacionales, sino europeas, con un protocolo que dijera a dónde se puede ir y en qué condiciones".

"Queremos un Mediterráneo vivo y seguro", ha resaltado el presidente, que ha admitido que este será un verano "muy difícil" pero no se quiere perder, por lo que hay que aprovechar al máximo el turismo nacional y también el valenciano.

APERTURA DE PLAYAS

Respecto a las playas, Puig ha indicado que "son unos de los espacios más seguros en principio, siempre que se cumplan las condiciones adecuadas" por su ventilación con la brisa y porque también aportan "un valor fundamental para la salud humana, el sol".

Esta semana, ha avanzando, hay prevista una reunión con los distintos departamentos de la Generalitat, para "preparar cómo puede ser el acceso a las playas, en qué condiciones y generar la máxima seguridad y confortabilidad para que las personas, en la medida de lo posible, puedan ir a la playa".