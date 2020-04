Ribó afirma que la decisió sobre les Falles atendrà les autoritats sanitàries i el consens faller

Així mateix, ha destacat que hi ha per davant 45 dies per a determinar què es fa amb les Falles i ha apuntat que en l'actualitat no es descarta res sobre la celebració d'alguns actes com mascletaes, ofrenes i castells de focs artificials, però ha precisat que la "nova normalitat" que arribarà després de l'estat d'alarma i la desescalada dificultarà que es puguen donar aglomeracions de molta gent.

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió municipal de seguiment de la pandèmia de la Covid-19 en la ciutat, preguntat per si les pautes donades per al desconfinament fan pensar que les Falles puguen celebrar-se al juliol com s'havia apuntat després del seu ajornament al març.

El primer edil ha manifestat que, "en principi, si es passen totes les fases" de la desescalada de l'estat d'alarma es podria "arribar a realitzar una Falles sui géneris" encara que ha matisat que aquesta és una qüestió que s'ha d'"estudiar conjuntament".

Joan Ribó ha explicat que ha encarregat a la Regidoria de Cultura Festiva que parle "amb el món faller per a veure què decisió prendre" sobre aquestes festes. Referent a açò, ha apuntat que es tenen "45 dies" per davant "per a prendre una decisió consensuada amb el món faller" i atenent el que marquen les autoritats sanitàries.

"Encara és prompte per a dir-ho", ha agregat el responsable municipal, que ha exposat que, en tot cas, si se celebren "no seran unes Falles normals" perquè "la normalitat no serà normal". En aquesta línia, ha declarat que pel que es preveu no es podran realitzar "concentracions" grans de gent, de "15.000 o 20.000 persones, en un mateix lloc" i "en poc espai" i ha subratllat que "això imposa una sèrie de limitacions".