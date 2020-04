Ribó lamenta l'incident entre un cotxe i un bus d'EMT: "Per molt nerviós que estigues no pots actuar així"

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió municipal de seguiment de la pandèmia de la Covid-19 en la ciutat, preguntat per l'incident registrat entre tots dos vehicles en un carrer del centre de la capital valenciana.

Aquests fets es van produir després que un autobús de l'EMT quedara parat després de trobar-se en el carril bus pel qual estava circulant un cotxe parat que li impedia el pas. Després que els conductors de tots dos vehicles intercanviaren algunes paraules, el de l'autobús va iniciar la marxa i va envestir el turisme.

L'incident s'ha registrat en un vídeo que circula per xarxes socials en el qual es veu com el conductor del cotxe increpa al conductor de l'autobús: "Si tens collons ho rebentes". Tot seguit, es veu com el bus envesteix dos vegades al cotxe per darrere.

"És una actitud que jo no puc més que lamentar", ha assegurat l'alcalde de València, que ha explicat que aquest matí s'ha posat en contacte amb el gerent de l'EMT, Josep Enric García, per a conéixer el succeït i les accions empreses per la companyia.

Joan Ribó ha destacat que l'Empresa Municipal de Transports "ja ha obert una investigació" per a analitzar el succés i l'actitud del conductor de la companyia. "Per molt nerviosa que estiga una persona, no pot actuar així. És una actitud intolerable", ha manifestat el primer edil.