Risto Mejide se rebela tras la "emboscada" con Negre en su propia cadena e invita a cambiar de canal

El presentador Risto Mejide hizo este lunes una conexión con Cuatro al día y en el plató del programa de Joaquín Prat estaba Javier Negre, con el que Mejide tuvo un duro encontronazo con cruce de acusaciones y descalificaciones.

Eso dejó a Mejide muy tocado y enfadado, algo que mostró Mejide en la siguiente emisión de Todo es Mentira, en Cuatro, este martes.

"Buenas tardes por decir algo... os voy a decir la verdad, como siempre. No sé si soy la mejor persona para presentar este programa hoy", comenzaba en su monólogo inicial.

"Estoy convencido de que todos encontraréis mejores ofertas a esta hora. Seguro que nuestros compañeros de Zapeando que están arrancando a esta hora hacen un excelente programa. También está Sálvame, que lo presenta el irreductible Jorge Javier Vázquez, que somos amigos y me encanta todo lo que dice incluso cuando no estoy de acuerdo con él", se rebelaba Mejide, invitando a cambiar de canal.

"Aquí quizá estáis viendo es el programa con el tipo con menos talento que podéis encontrar en esta franja. Siempre he dicho que mi ego extendía cheques que mi talento no puede pagar y esto es muestra de ello. Hoy no tengo ganas de presentar el programa. Como os habrá pasado en cualquier trabajo, hoy me habría quedado en mi casa, como estoy, pero haciendo otra cosa".

"No me apetece presentar el programa y las razones son muy variadas. Creo que algo estamos haciendo mal. Si estoy aquí es por mis compañeros, por los que siguen haciendo este programa y no merecen que les deje colgados y por los que veis el programa", hacía ver Risto Mejide, enfadado porque las anécdotas eclipsen a los contenidos de su programa.

"Ayer hicimos un programa en el que durante una hora y media denunciábamos, investigábamos, interpelábamos al drama que está ocurriendo en las residencias de ancianos nuestro país. Y cuando ves que al día siguiente lo que más ha interesado ha sido un rifirrafe de lo más absurdo con un tipo que aspira a ser youtuber, pero ya veremos, y que ese es el momento más visto del programa, dices: 'definitivamente nos estamos equivocando'".

Y ahí fue cuando acusó al programa de Joaquin Prat de haberle tendido una trampa. "Cuando das paso al siguiente programa, Cuatro al día y ves que te han tendido una emboscada para ver si generas ese momento de share...".

"Pensé ¿para qué unos presuntos compañeros me tienen que montar una emboscada de ese tipo para ver si rascamos dos o tres puntos más de audiencia?"

"Yo soy soberano de mi vida y tengo dudas de que esté haciendo lo correcto haciendo este programa. Cuando piensas esto y luego llegas a tu casa y la cadena que en teoría ha apostado por este programa resulta que en su cuenta oficial pone que han llamado al presentador manipulador...", reflexionaba decepcionado el exjurado de OT.

"Pensaréis que hay que salir llorado de casa. Ayer pillé un puteo bastante bestia. Estoy hasta la polla de esto, así lo puse en redes, de lo que más comentado sea lo más idiota que ocurre. Estoy hasta la polla del ruidito que me ponéis cada vez que digo algo, porque se supone que tiene que ser muy profundo", decía con amargor.

"Aún así por lealtad a mis compañeros y porque creo a mis compañeros, lo vamos a dar", dijo antes de dar comienzo al programa.