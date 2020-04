Enganchón de Risto Mejide y Javier Negre: "Tienes que pedirle perdón a mi madre"

Fue durante una conexión de Cuatro al día, en la que intervenía Risto Mejide para adelantar algunos contenidos de su programa, cuando se produjo un tenso momento con el periodista Javier Negre, de plena actualidad por ser el director y parte implicada en el vídeo en el que se veía a la reportera Alexia Rivas pasar semidesnuda por detrás de una videollamada con Alfonso Merlos.

Negre fue colaborador de Mejide en Todo es Mentira, de donde, según el presentador, fue despedido, cosa que Negre niega, atribuyéndolo a una decisión editorial de El Mundo, donde trabajaba por entonces.

"Ah, por cierto, dile a Negre que no tengo nada por lo que pedir perdón", decía Risto Mejide al despedir la conexión. Javier Negre no estaba de acuerdo: "Le tienes que pedir perdón a mi madre, porque te inventaste que me habías despedido de tu programa".

Mejide amenazó con volver a recurrir a los tribunales: "Vendrá otro juez para hacerte acreditar eso".

"Tu programa trata mejor a golpistas que a periodistas constitucionalistas", acusaba Negre, que frente al dardo de Mejide de "tu credibilidad está esperando", le acusaba de ser "un demagogo y un manipulador". Mejide despedía la conexión con un poco acertado "habló de puta la tacones".