Can Yaman aprueba su curso de español y recibe la enhorabuena de sus fans, incluida Jesusa: "Te admiraré siempre"

El actor turco Can Yaman ha dado una alegría a sus seguidores españoles. Y es que ha conseguido finalizar su curso de español, tal y como publicó este lunes en su cuenta oficial de Twitter.

"¡Eso es! Acabo de terminar los niveles que la aplicación me ofrece. Ahora trato de hacer ejercicio tanto como sea posible para mejorarlo", escribió el intérprete, de 30 años, en la red social, ganándose la enhorabuena de sus fans.

Tras anunciar la noticia, el modelo consiguió convertirse en trending topic en la plataforma. Tanto es así que su tuit se acerca a los 11.000 'me gusta' y ha sido compartido por más de 1.000 usuarios, quienes le han dejado mensajes como "Dios, qué grande eres", "al final sabrás hablar mejor que nosotras, las españolas, eres muy aplicado, te adoramos" o "si necesitas ayuda, no dudes en pedirla".

¡Eso es! Acabo de terminar los niveles que la aplicación me ofrece.. Ahora trato de hacer ejercicio tanto como sea posible para mejorarlo. A ver pic.twitter.com/53BZ8G8J87 — Can Yaman (@canyaman1989) April 27, 2020

Entre las reacciones se encuentra la de Jesusa, una de sus mayores admiradoras en nuestro país. El artista acudió el pasado año al programa Volverte a ver para darle una sorpresa, ya que la mujer salió de una depresión gracias a la alegría que le daba ver a Can Yaman en las telenovelas.

"Qué alegría me he llevado. Lo primero que estás bien y lo segundo que has terminado el curso de español. Te felicito por ello. Reto que te propones, lo consigues. Tu proyecto nuevo tendrá éxito, como todos. Te admiro y lo haré siempre", le ha escrito Jesusa, quien ya le ha hablado en más ocasiones.

La pasada semana, Can Yaman comunicó que estaba avanzando rápidamente con nuestro idioma. "Puedo decir que llevo leyendo lo que escribís y prácticamente lo entiendo todo. Y ya he empezado a escribir algo de este tipo. Ojalá que hagamos alguna entrevista justo en español en el futuro Bandera de España. ¡Crucemos los dedos!", apuntó.