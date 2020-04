Los pediatras instan a ir al hospital ante vómitos o dolor abdominal tras detectar cuadros graves en niños con Covid-19

Ante los recientes casos detectados en las últimas semanas de cuadros gastrointestinales graves en niños, cuya relación con el nuevo coronavirus está en estudio, los pediatras han alertado a los padres que ante síntomas como vómitos, diarrea y malestar general con fiebre, deben acudir "inmediatamente" al hospital. Así lo han transmitido tanto Jesús Ruiz Contreras, jefe de Pediatría del Hospital 12 de Octubre como Pablo Rojo, doctor de la Unidad de Infectología Pediátrica de este mismo centro madrileño.

En sendos vídeos, los facultativos hablan de casos que se han registrado en las "últimas dos o tres semanas" en ciudades como Madrid o Barcelona y otras partes de España, sin especificar cuáles, "de niños que comienzan con síntomas gatrointestinales, con dolor abominal y a veces vómitos, que pueden progresar hacia un cuadro mucho más grave en pocas horas".

Sobre su posible vinculación con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad Covid-19), Ruiz Contreras señala que "algunos de estos niños parecen estar infectados por Covid-19 pero otros no. En este momento no se sabe si este cuadro se debe a Covid-19 o a otro agente microbiano que esté en este momento circulando. Hay una asociación temporal con el Covid pero realmente no sabemos si está causado por este coronavirus. Esto lo sabremos en un breve periodo de tiempo", ha augurado.

En este sentido, Rojo ha añadido que "la asociación con coronavirus no está todavía clara. Estos cuadros de shock a veces se parecen a un shock tóxico y a veces se parece a la enfermedad de Kawasaki". El experto ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a las familias: "Es un cuadro grave pero se están manejando fenomenal en los hospitales de toda España y en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Muchos de ellos ya están curados en planta", ha asegurado antes de advertir de que ha habido casos "pero son pocos".

También el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha referido a estos cuadros en su rueda de prensa de este martes. Después de informar de la evolución del coronavirus en España, el epidemiólogo ha indicado que el Ministerio que está revisando todos los aspectos que surgen respecto del Covid-19, pero por ahora todo lo que se sabe es que se ha detectado un "síndrome Kawasaki en algunos niños, que algunos han dado positivo y otros no en coronavirus".

Además, ha añadido que será necesario realizar un estudio bien planteado para conocer cuántos menores positivos en Covid (hay casi 2.000 hospitalizados con coronavirus entre 0 y 19 años según las últimas cifras oficiales) han presentado esta enfermedad inflamatoria.

"Lo importante es que los padres y los pediatras conozcan este cuadro de manera que envíen al niño rápidamente al hospital para que pueda ser tratado convenientemente sin peligro. Los padres tienen que saber que ante síntomas de vómitos, diarrea y malestar general fiebre, deben acudir al hospital, igual que en condiciones normales", ha continuado el jefe de Pediatría del 12 de Octubre, que ha considera que este es "el mensaje más importante" que puede transmitir.

A la calle con mascarilla y sin corrillos de padres

Este cuadro también se ha observado en otros países como Reino Unido e Italia. Por ello, Rojo ha señalado que el equipo del 12 de Octubre está en contacto con la Sociedad Inglesa de Pediatría con quienes están discutiendo lo casos desde el principio: "Tenemos contactos frecuentes para discutir los casos y valorar su manejo y tratamiento".

Por otro lado, y que de cara a las salidas a la calle de los menores de 14 años, permitidas desde este domingo, el doctor Ruiz Contreras ha insistido en la importancia de que "se sigan todas las medidas de higiene: con mascarilla (si es un niño mayor y tolera la mascarilla), respetar la distancia de seguridad de dos metros, no compartir juguetes y no hacer corrillos de padres. Al volver, lavado de manos con agua y jabón". Si se siguen estrictamente estas medidas, ha insistido, "será difícil que la infección se produzca".