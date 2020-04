Trump se desmarca del aumento de intoxicaciones por desinfectantes y asegura que su propuesta "era broma"

Casualidad o no, los envenenamientos por tomar o entrar en contacto con desinfectantes en Estados Unidos han aumentado en los últimos días tras la propuesta de Donald Trump sobre la posibilidad de inyectar desinfectante a los enfermos de coronavirus para matar al patógeno, una propuesta que la comunidad científica no tardó en tumbar.

Tras sus polémicas palabras, el presidente de Estados Unidos, aseguró que no volvería a comparecer ante los medios en la Casa Blanca porque "no merecía el esfuerzo", aunque este lunes volvió a someterse a las preguntas de la prensa. Sin embargo, fue para recalcar que no siente ninguna responsabilidad tras el aumento de casos de personas que han utilizado desinfectantes de manera incorrecta para combatir o prevenir el virus, pese a que fue él mismo quien sugirió la posibilidad de inyectar este tipo de productos para evitar un posible contagio.

Preguntado sobre este asunto, ha rechazado cualquier responsabilidad y ha asegurado que "no puede imaginar por qué" se ha producido este aumento.

Solo en Nueva York, el Centro para el Control de Envenenamientos recibió 100 llamadas por daños con productos desinfectantes en un periodo de cuatro días después de la sugerencia del presidente estadounidense. Ese mismo día, el 23 de abril, el centro neoyorquino recibió 21 llamadas relacionadas con el contacto con lejía y 11 para otros desinfectantes, un dato significativo que contrasta con las seis llamadas que se realizaron el año pasado en la misma fecha. Los datos del Centro no especifican si el contacto con el producto fue en la piel o ingerido.

Las llamadas aumentaron el 24 de abril, un día después de la sugerencia del mandatario, registrándose 23 casos relacionados con el contacto con lejía, usada como desinfectante en millones de hogares, y otras dieciséis llamadas fueron en relación con el envenenamiento con otros desinfectantes que no se especifican. Sin embargo, el año pasado en la misma fecha el Centro sólo recibió en total 10 llamadas por este asunto.

El presidente se defendió de la polémica asegurando que sus palabras solo eran "una broma" sarcástica y poco después pidió a la ciudadanía "sentido común". Los días posteriores, el 25 y 26 de abril, tras el rechazo de la comunidad científica y de los fabricantes de productos de limpieza a la sugerencia de Trump, se reflejó una reducción en los casos, con 16 y 5 casos respectivamente por contacto con lejía.