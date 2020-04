Coronavirus.- L'Ajuntament de València reforça la vigilància en carrers, places i parcs davant l'eixida dels xiquets

Així, aquesta administració local ha advertit que a més de reforçar la vigilància s'imposaran sancions a les famílies que, a pesar de fer ús del dret d'eixir a passejar durant una hora en les proximitats de la seua casa, infringeixen la normativa de seguretat per a previndre nous focus d'expansió del coronavirus.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha donat a conéixer aquestes decisions després de la reunió celebrada, aquesta jornada en el consistori, de la Comissió de Seguiment de l'evolució del coronavirus en la ciutat. En aquesta trobada s'ha analitzat i valorat la informació remesa per la Policia Local a partir de la primera eixida, aquest diumenge, dels menors durant l'estat d'alarma.

En la trobada s'ha decidit intensificar la vigilància en la zona del Jardí del Túria, especialment en els trams del 9 al 12, i en altres places i carrers en les quals ahir es va observar la comissió de "algunes infraccions en les normes de seguretat establides per l'estat d'alarma arran de la Covid-19", ha precisat l'Ajuntament.

Així mateix, ha ressaltat que la infracció de les mesures de l'estat d'alarma poden comportar sancions d'un mínim de 600 euros per als qui infringisquen aquesta normativa. "No s'ha de castigar a tota la població per la falta de responsabilitat d'unes poques persones però els infractors han de saber que se'ls sancionarà. De la corresponsabilitat de tots depèn que isquem prompte d'aquesta crisi sanitària", ha exposat Ribó.