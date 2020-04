Coronavirus.- Un nou test genètic PCR creat a Espanya preveu realitzar 7.000 proves diàries

20M EP

Un equip d'investigadors espanyols ha creat un test genètic capaç de diagnosticar possibles contagis per coronavirus en menys de tres hores. Es tracta d'una prova molecular realitzada mitjançant la tècnica PCR multiplex a temps real, amb la qual és possible detectar i amplificar la presència d'ARN viral, identificant amb una fiabilitat "molt elevada" els gens de la Covid-19 tant en pacients amb símptomes com asimptomàtics.