Coronavirus.- Consum equipa amb ulleres protectores als seus treballadors de supermercats

"Es tracta de complementar la protecció en llocs on és difícil mantindre la distància de seguretat", ha explicat la cooperativa valenciana en un comunicat.

Aquestes ulleres protectores se sumen a les mesures de protecció ja aplicades progressivament per la Cooperativa des que es va iniciar la crisi, com el repartiment de guants, mascaretes i gel desinfectant, la instal·lació de mampares de seguretat en la línia de caixes de tots els seus supermercats, la reducció de l'horari d'obertura al públic, l'obertura de caixes alternes per a respectar la distància de seguretat i el control de l'aforament en les botigues per a evitar aglomeracions.

Consum també va aprovar un muntant de 3,8 milions d'euros per a gratificar als seus treballadors de botigues i plataformes logístiques, com a compensació al gran esforç i dedicació que està realitzant la plantilla. Aquesta gratificació es va abonar en la nòmina de març i va suposar uns 283 euros de mitjana per persona.