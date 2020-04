Zaragoza.- Podemos pide que se reordene el espacio urbano en favor del transporte público, peatones y bicis

Según han informado en un comunicado, la ciudad de Zaragoza debe adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia del coronavirus con una distribución distinta del espacio urbano y profundas correcciones en los patrones de movilidad.

Así, con motivo del inicio de la desescalada del confinamiento y las salidas parciales de niñas y niños, han señalado que deberían habilitarse de inmediato más espacios peatonales en las calles para menores y adultos, restringiéndolos a la circulación a motor y garantizando las reglas de distanciamiento social.

Además, estas medidas deberían incrementarse después de la cuarentena, según Podemos, con el desarrollo de nuevos carriles bici, un refuerzo del transporte público y otras decisiones que transformen las pautas de movilidad urbana.

El grupo municipal ha solicitado que, aparte de la apertura de parques, menores y progenitores dispongan de nuevos espacios en todos los barrios por los que poder transitar.

A su juicio, esto puede conseguirse con restricciones al tráfico motorizado mediante la reserva de carriles en vías amplias para uso peatonal y ciclista, la ampliación de aceras o cierre al tráfico de algunas calles secundarias en todos los barrios, a excepción de vehículos de reparto y acceso a garajes.

Estas acciones pueden adoptarse de inmediato mediante la instalación de elementos provisionales como bolardos móviles, cintas o vallas, ya que estas decisiones "han de servir para afrontar los retos que plantean las salidas de menores", ha indicado el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés.

DECISIONES PARA EL DESCONFINAMIENTO

No obstante, ha señalado también que se deben adoptar "decisiones más amplias para cuando se vaya levantando el confinamiento a toda la población". Entre esas disposiciones, Podemos aboga por una ampliación del espacio destinado a peatones y bicicletas, sustrayéndolo al vehículo particular, así como un aumento de los carriles bus y refuerzo de la flota no contaminante.

"Cuando se levante la cuarentena, se corre el riesgo de que la gente pase a utilizar de forma masiva el vehículo privado y descarte el transporte público por temor a la proximidad con otros usuarios y posibles contagios. Esto hay que evitarlo potenciando la bici, las áreas peatonales, el bus, el tranvía y el taxi", ha subrayado Rivarés.

Podemos destaca que en algunas ciudades europeas y estadounidenses, se están planificando importantes modificaciones en la movilidad urbana para que el mantenimiento de las medidas preventivas para evitar contagios de la COVID-19 venga acompañado de una redifinición del espacio urbano.

Por ello, ha reclamado que se lleven a cabo ampliaciones de aceras y zonas peatonales, así como el cierre de calles al tráfico a motor, para que los viandantes dispongan de suficiente espacio.

También ha propuesto pacificar el tráfico en toda la ciudad, con limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora, salvo en los cinturones, para restringir la afluencia de vehículos privados, así como la reconversión de carriles ahora motorizados en corredores ciclistas.

"En paralelo, los carriles para buses y taxis deberían ampliarse en detrimento de los coches privados y debería incrementarse sustancialmente la red de carriles bici", ha indicado Rivarés.

Según el grupo municipal, la potenciación de la bici y del transporte público se logrará reforzando el parque público de bicicletas compartidas mediante vehículos eléctricos que faciliten el acceso a este tipo de transporte a personas de toda edad y condición.

Asimismo, han pedido reforzar la flota de buses urbanos con vehículos emisiones cero para que pese a las limitaciones de aforo no se alarguen las frecuencias, así como negociar con los taxistas nuevas medidas para incentivar e incrementar este medio de transporte público.