Coronavirus.- PP exige la "declaración inmediata de luto oficial" en la ciudad por las víctimas del Covid-19

El Partido Popular le ha pedido al alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que "esté a la altura de la ciudad de la que es alcalde en la que sus instituciones están mostrando el dolor de los ciudadanos y solidaridad de este país con las víctimas y sus familias". Así, el PP ha puesto como ejemplo en un comunicado que se trata de instituciones como "desde el Arzobispado de Sevilla a las hermandades, la Universidad de Sevilla, la Real Maestranza de Caballería, Colegios Oficiales, clubes sociales y de fútbol como el Real Betis y el Sevilla FC".

"Esta sucesión en instituciones y corporaciones está demostrando que el alcalde no está liderando la ciudad", ha explicado Beltrán Pérez, insistiendo en que "a todos ellos hay que unir los miles de particulares que, de manera espontánea, están colocando en sus balcones el crespón negro en señal de luto". "La ciudad no puede ir en una dirección y el alcalde en otra", ha apuntado.

Pérez ha insistido en que "el pasado 17 de abril le envió una carta al alcalde solicitando oficialmente esta declaración" y todo ello "días antes que ordenara retirar la única muestra de luto que hasta la fecha ha exhibido el Ayuntamiento a través de la bandera con crespón negro colocado por este mismo partido en las ventanas de su Grupo Municipal".

Beltrán Pérez ha lamentado que "sean las órdenes de Moncloa" así como "la sumisión de Espadas a Pedro Sánchez las que estén frenando esta expresión oficial del dolor de la ciudad que hace unos meses lo hacía por el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba y, hace unas semanas, por un buen alcalde como Manuel del Valle".

"No es de recibo la maniobra de distracción de Espadas y su intención de que quede camuflada en la festividad de San Fernando", ha criticado Pérez, añadiendo que es "un santo al que Espadas ya no solo se le quita su día festivo sino que, también, se quiere convertir en cajón de sastre para despachar otros asuntos tan serios como este".

Por ello, ha exigido que "se decrete cuanto ates la declaración de luto oficial ante el sufrimiento extremo de la sociedad sevillana, andaluza y española". "La declaración de luto no tiene color político ni va aparejada de ninguna crítica institucional, negarle a los fallecidos este homenaje demuestra que el el alcalde está sometido a los cálculos políticos de Pedro Sánchez", ha lamentado.

"Resulta un ejercicio cínico y poco ético aparentar que no pasa nada", ha criticado Beltrán Pérez. Finalmente, ha señalado que "no hay un solo motivo que justifique la negativa a la medida salvo que quiera servir de coartada a la estrategia dictada por Pedro Sánchez para aparentar que en España no se está viviendo una auténtica tragedia".