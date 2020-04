Tribunales.- Facua impugna la desestimación de su recurso contra la libertad de los responsables de Magrudis

Facua expone que en su recurso de apelación ante la Audiencia, defiende que pese al contenido del último auto del juzgado, "sigue existiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva" por parte de los investigados, extremo este último que ha descartado la juez instructora. La entidad niega además que la instrucción esté prácticamente terminada, considerando que debe proseguir para "recibir los informes periciales solicitados, contrastar los datos que han sido aportados por los testigos al procedimiento e indagar si existen otras personas que pudieran ser responsables por parte del Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía".

La asociación incide igualmente en el "déficit" en las labores de inspección de la Administración, que "no sólo no se percató de "errores" en la documentación que los investigados entregaron con relación a la actividad ya en marcha de la empresa, sino que "no ha llevado a cabo todas las inspecciones y supervisiones que resultaban necesarias en las instalaciones".

En su auto, emitido el pasado 20 de abril y recogido por Europa Press, la juez instructora recuerda el auto emitido el pasado 17 de marzo acordando la libertad provisional sin fianza para ambos investigados, a quienes se les atribuye un delito contra la salud publica en su modalidad de fraude alimentario, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de muerte y varios delitos de lesiones imprudentes, pues el mencionado brote empidémico sumó más de 200 afectados, la muerte de cuatro de ellos tras consumir los productos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes y abortos en el caso de varias embarazadas.

LAS RESTRICCIONES

Dicha decisión, adoptada después de que los investigados fuesen encarcelados el pasado 26 de septiembre de 2019, incluía eso sí "la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación apud acta una vez cese el estado de alarma" decretado para frenar la pandemia de coronavirus Covid-19.

Dicho auto de libertad provisional sin fianza fue no obstante objeto de recursos de reforma subsidiarios de apelación promovidos por Facua y por otro grupo de afectados, sumando la adhesión de la Asociación Defensor del Paciente y otros afectados más, mientras la Fiscalía y la defensa solicitaban la ratificación del auto impugnado.

Entre otros aspectos, Facua alegaba que "el riesgo de fuga persiste, pues a lo largo de la instrucción se ha ido incrementando el número de victimas y este riesgo no ha disminuido tras la declaración del estado de alarma". Además, la entidad descartaba que la instrucción de las diligencias esté terminada, "al ser necesario averiguar quien visitó las instalaciones de Magrudis por parte de la empresa Tecoal y las personas de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla, responsables de coordinar y ordenar las inspecciones e investigaciones impuestas por la Ley", según recuerda el auto.

Los otros afectados recurrentes manifestaban además estar "sorprendidos al no haberse aún recibido declaración a los directores de áreas del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía para que expliquen los protocolos que habían activado y la coordinación entre las administraciones al considerar que se retrasó la declaración de alerta sanitaria y coordinación posterior".

"HA DISMINUIDO EL RIESGO DE FUGA"

La juez instructora, no obstante, entiende entre otros aspectos que "el riesgo de que puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes es prácticamente inexistente", a lo que se suma que el riesgo de fuga "ha disminuido de forma considerable" dadas las circunstancias que concurren y también una vez decretado "el estado de alarma y limitada por tanto la libertad de circulación de las personas, que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las actividades" permitidas por el decreto que regula el estado de alarma.

"La medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza se basa en criterios de necesidad y proporcionalidad, al ser una medida restrictiva de un derecho fundamental", manifiesta la juez, que añade que, de este modo, "debe ser acordada cuando sea estrictamente necesaria, al limitar un derecho fundamental reconocido en el artículo 17.1 de la Constitución Española".

"Tampoco debemos olvidar lo indicado en el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que establece el tiempo de duración de la medida cautelar de prisión provisional, punto en el que la juez recuerda que "han pasado ya seis meses desde que fue adoptada" y se les ha retirado asimismo el pasaporte e impuesto la obligación de comparecencia apud acta semanal.

Igualmente, sostiene que "no consta que (los investigados) posean patrimonio ni posibilidad de sustraerse a la acción de la justicia y capacidad para reiterar y cometer de nuevo hechos delictivos similares y poseen arraigo familiar en Sevilla".

Dado el caso, la juez desestima estos recursos de reforma y admite en un solo efecto los recursos de apelación, que deberán ser resueltos ahora por la Audiencia de Sevilla.