Coronavirus.- Oltra: "Les Falles ja estan desubicadas en el temps i mai van a ser les mateixes"

Mentre hi ha festes que se suspenen amb una data fixa, Oltra ha recordat que les Falles es van ajornar al març, uns dies abans de l'estat d'alarma, a mitjan juliol. "És difícil saber com estarem la setmana que vé o al juliol", ha sostingut als periodistes després del ple del Consell.

En tot cas, ha posat l'accent que celebrar-les o no és una cosa que hauran de valorar els ajuntaments en funció de com evolucione la pandèmia. "Òbviament, les normes generals del Govern seran imperatives per a tots els municipis", ha recalcat, doncs hi ha Falles "de Borriana a Benidorm".

Oltra ha apuntat que "el Consell en principi no té res a dir, llevat que la situació en el mes que siga no aconselle la celebració d'actes massius". Ha rebutjat especular: "Si em pregunten ara, tinc una opinió, però no sé si en un o dos mesos tindré una altra".

"Estem en una situació molt complicada i no anem a tornar a la normalitat amb facilitat. Anem prenent decisions passe a pas, dia a dia, treballant a molt curt termini", ha mantingut preguntada per la intenció de l'Ajuntament de València de decidir al juny si se celebren o no al juliol.