Coronavirus.- Bonaire cedeix a Creu Roja 1.110 m2 de magatzem logístic per al repartiment d'aliments

20M EP

El centre comercial Bonaire ha cedit a Creu Roja un magatzem logístic de 1.110 metres quadrats que servirà com a centre d'operacions per a l'emmagatzematge i repartiment d'aliments no peribles de la campanya que gestiona l'ONG del Fons d'Ajuda Europea per a les persones més desfavorides a Espanya (FEAD) per a pal·liar els efectes del coronavirus.