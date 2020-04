Ocón (PSOE) califica de "intolerable" el "alegato a un golpe militar" de la alcaldesa de Autol y exige a PP "que dimita"

Francisco Ocón ha comparecido esta tarde de urgencia -vía streaming- para lamentar el comportamiento del PP en muchas comunidades autónomas "y también en La Rioja".

Así, ha expresado, "hoy, hace escasas horas, en esta ccaa, en La Rioja, donde estamos haciendo todos los esfuerzos posibles llamando a todos los agentes políticos y económicos de la región para participar en una mesa de negociación para el próximo lunes, la diputada y portavoz del PP en el Parlamento de La Rioja, Catalina Bastida, miembro del PP y alcaldesa de Autol ha perpetrado unas declaraciones en su Facebook que van más allá de lo intolerable".

Antes de desgranar las declaraciones de la alcaldesa, Ocón ha querido indicar a los medios que "ayer, durante una comparecencia en el Parlamento, Bastida ya dijo que si el PP hubiera gobernado durante este tiempo de crisis sanitaria, no hubiera habido muertos".

Unas declaraciones "desafortunadas" con las que el PSOE le quiere recordar que "desgraciadamente ha habido muertos en todas las ccaa, gobierne el PSOE o el PP y bien que lo lamentamos".

Tras ello, ha continuado Ocón, "hoy en su Facebook la señora Bastida se ha hecho eco de un mensaje que, como decía anteriormente, roza lo intolerable y salta todas las líneas rojas del comportamiento democrático".

Así, según ha proseguido el secretario general del PSOE riojano, "ha compartido un mensaje en el que se llama a un alzamiento militar en España". Textualmente ha repetido su mensaje de Facebook: "Me dicen que un general le ha transmitido al jefe de las fuerzas armadas que hay un grupo de generales en absoluta disposición de cumplir órdenes en caso de que surjan, entre los iluminados del Gobierno, nuevas ideas que ataquen el orden público".

"No contenta con este llamamiento intolerable para cualquier demócrata -prosigue Ocón- la señora Bastida se ha autoproclamado portavoz del jefe del Estado diciendo lo siguiente: "Me cuentan que el Rey no quiere firmar los reales decretos que les pasa el Gobierno"".

Ante estos mensajes, desde el PSOE consideran que si Catalina Bastida "fuera una persona anónima podríamos hacer como otros mensajes que recibimos de odio y bulo, sobre todo estos últimos meses, porque sería el mensaje de alguien que añora el antiguo régimen pero Catalina Bastida no es una ciudadana anónima sino una representante pública, parlamentaria y alcaldesa de Autol".

Por todo ello, "y después de este alegato a un golpe militar, el PP solo tiene una solución, o le hacen desdecirse de lo que ha colgado en Facebook y le hacen dimitir de sus cargos públicos o el PP será cómplice de lo que hoy ha dicho la señora Bastida".

Así, ha finalizado Ocón, "si el PP quiere volver al cauce del diálogo y sumarse al gran acuerdo que piden todos los españoles" está a tiempo "en lugar de dedicarse a insultar a adversarios políticos al achacarle las muertes que se están produciendo por la pandemia".