Las 'celebrities' internacionales se pasan al #PillowChallenge, el reto viral (nudista) de la almohada

Es muy, muy sencillo: basta con estar en cuarentena (eso ahora mismo lo cumple cualquiera), desnudarse, coger un cojín o una almohada cercana, un cinturón que combine como si fuera un vestido, ponérselo de manera que tape las vergüenzas, y sacar una foto. ¡Tachán! Ya has cumplido el último reto viral.

Los influencers de todo el mundo están haciendo buen uso de él y en España hemos tenido ya unos cuantos ejemplos, como el de, por ejemplo, Dulceida, que retó a todos (más de 2.700.000) sus seguidores a que la imitasen en su "look para ir al comedor" junto al hashtag del challenge y otro más cañí, #DivasCaseras.

El testigo lo tomaba Violeta Mangriñán, quien daba rienda suelta a su colección "Primavera-verano 2020", como ella misma lo tituló, con un modelo que conjuntaba almohada básica al estilo top y un cinturón Louis Vuitton negro y dorado que buenos parabienes se llevó de sus fans.

También Fabio Colloricchio, para la moda de hombres de esta temporada con los cojines en las piernas, y el ejercicio vaquero de Natalia Cabezas añadiendo un sombrero a juego con el bolso con flecos, el cinturón de enorme hebilla y, sobre todo, los botines negros, se sumaron al reto...

Pero ahora ya es algo a nivel internacional. Y es que ha llegado a Hollywood y aunque quien dice que ya hay quien se lo ha pasado, esta moda no ha hecho más que empezar. Porque, ¿quién se va a resistir a intentar superar a Anne Hathaway haciendo un guiño enormemente celebrado a su película Princesa por sorpresa en su última publicación?

"Una reina nunca llega tarde, son los demás lo que han llegado demasiado pronto", le aconsejaba en un momento dado la reina Clarisse Renaldi (interpretada por Julie Andrews) a una entonces todavía inocente Amelia Mignonette Thermopolis Renaldi, reina de Genovia, encarnada por la actriz de Los Miserables o El diablo viste de Prada, y así titula la actriz su post.

Algo diferente a Halle Berry, que daba por supuesto que sus más de seis millones de seguidores en instagram conocen de qué está hecha. "Ya sabíais que no podríais alejarme del #PillowChallenge", reconoce la intérprete de Monster's ball, con un conjunto al aire libre.

A los pies de una escalera se encuentra la eterna Buffy Cazavampiros. Sarah Michael Gellar, que dice haberse inspirado en Tiger king, la serie sobre el extravagante propietario de un zoológico Joe Exotic, ha recordado lo que era arreglarse.

"Por cierto, es extraño ponerse los tacones, siento que necesito comenzar a ponérmelos una vez a la semana para no olvidar cómo caminar con ellos", bromea la actriz, cuyo estilo salvaje tiene un par de contrapuntos: el de Farrah Abraham y su Single ladies de Versace; y, sin lugar a dudas, Tori Spellling.

La actriz de Sensación de vivir, quien asegura que es una "chica vintage" y no es posible rebatirlo, pues no solo no va desnuda, como manda el reto, sino que va vestida con top, medias, camisa rosa a lunares negros y varias joyas. Más o menos como quien va a salir y se mete una almohada de broma.

Quienes están para pocas bromas son dos: la actriz Tracee Ellis Ross, hija de Diana Ross, con un conjunto en tonos ocres, sentada con mirada serena sobre un arcón; y la influencer británica Amber Davies, que asegura que ella lo mismo te dice que le da asco seguir las tendencias que...

Y por último tenemos a la instagrammer Holly Anna Ramsay. Es decir, la hija del reputado chef de fama mundial Gordon Ramsay. Ella, copa de vino en mano, aire libre, calcetines desparejados y que no le queda "ropa limpia" no ha tenido más remedio que sumarse. ¿Quién será la siguiente?