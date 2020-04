Las conmovedoras palabras de despedida de María del Monte a su hermano fallecido por coronavirus

Está siendo una tristeza profunda y muy amarga, un trago doliente porque, debido a la distancia social, al confinamiento, al estado de alarma y a todo cuanto se diga ahora, las despedidas de las personas que han fallecido en estas fechas son un lance que requiere mucha entereza.

María del Monte lo sabe bien. Destrozada, desolada y rota por la muerte de su hermano, a quien tan unida estaba, a causa de la pandemia del coronavirus, mientras ella se dedica en cuerpo y alma a estar con su madre para que no le falte de nada está siendo dificilísimo.

Lo confirmó Sálvame a través de la Hermandad de Montesión, a la que pertenecía Antonio Tejado Algaba, quien a sus 65 años dejaba este mundo y hacía que le llorase toda su familia, siendo los más públicos su hermana y su sobrino homónimo.

Ahora la cantante, que en tres días, el domingo 26 de abril, cumplirá 58 años, ha querido a través de su cada vez más activo Instagram (también debido al aislamiento) dar las gracias y mandar un hermoso y emotivo mensaje a través de dos fotografías junto Antonio.

"Cuando las cosas se hacen con el corazón, llegan al corazón. Gracias por vuestras condolencias y muestras de cariño. Estará siempre conmigo", decía en la primera de ellas, que rápidamente se llenó de comentarios de fans y seguidores suyos que le daban el pésame y le mostraban sus condolencias por el terrible suceso.

Poco después, sin embargo, sentía que todavía tenía muchas más cosas por decir y, añadiendo otra imagen, de cuando Antonio fue a visitarla al rodaje de Masterchef Celebrity en el que participó la sevillana, aprovechó y escribió estas sentidas palabras.

"Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio… mi vida. Se que estás bien, que estás con papá, a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte de mi alma. No sé dónde está, pero sé que me duele", comienza su elegía.

"Siempre he dicho que nadie se va, mientras se le recuerde, así que vas a estar conmigo siempre y con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Ahora, vuela y llega a tu nuevo destino donde sin duda te espera gente que también te adora. Me queda un camino difícil, pero confío en que me ayudes a recorrerlo", sostiene emocionada la artista.

Para la parte final, María del Monte piensa en la situación actual y reflexiona sobre la tragedia que no solo ella está viviendo, sino muchas familias, y la fortaleza necesaria para superarla.

"En este tiempo que nos está tocando vivir, no poder estar a tu lado, me va a marcar para siempre. A muchas personas les ha pasado lo mismo y ahora sé lo durísimo que es", incide la cantante, que está cuidando día tras día de Bibiana, su madre, de 94 años, y ellas dos se están apoyando en este duro revés de la vida.

"¿Sabes? Hay un montón de gente que con esto de la tecnología, se han unido a mi dolor y les quiero dar las gracias. Por eso he querido que supieran lo importante que eres para mí. Te quiero, hermano del alma", se despide María del Monte, que ha recibido multitud de mensajes de amigos y compañeros.

"Siempre con vosotros. Te quiero", le escribe Kiko Rivera, así como Toñi Moreno, que ya compartió una canción de la artista cuando se enteró de la noticia, intenta consolarla: "Te quiero, amiga. Antonio te protegerá como siempre lo hizo". También el cantaor Arcángel le ha dicho "Lo siento mucho, querida María. Un beso enorme", y Falete le ha mandado un fuerte abrazo..