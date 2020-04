María del Monte, desolada y rota por la muerte de su hermano por coronavirus

Desgraciadamente, España ya suma más de 21.000 fallecidos a causa del coronavirus. La pandemia mundial está afectando a una enorme cantidad de familias, máxime en una crisis que impide a muchos de los allegados poder despedirse por las medidas de contención del Covid-19.

Entre estas familias se encuentra la de María del Monte. La cantante ha perdido recientemente a uno de sus hermanos que había contraído la enfermedad y que tenía 65 años, lo cual ha dejado tanto a ella como al resto de su clan, entre ellos, Antonio Tejado, totalmente destrozados y devastados por la noticia.

Aunque sus seguidores están intentando apoyarla y mandarle ánimos, lo cierto es que la familia ha preferido tratar el asunto con la máxima discreción y hermetismo, a la vista de que recientemente, cuando fue entrevistada por varios medios, no dio señales de que algo así pudiese ocurrir.

Entre estos medios estuvo Sálvame, que ha sido el encargado de aportar algo de luz al público sobre este terrible suceso y mandar un sentido pésame a la artista y a las personas cercanas al fallecido en boca de Jorge Javier Vázquez.

"Ha fallecido el hermano de María del Monte con 65 años con coronavirus. Un hermano de María del Monte con 65 años. Todo el ánimo para María. Nuestro pésame para la familia", ha dicho el presentador antes de dar paso a Kiko Matamoros, que sabía un par de datos más.

"Creo que nos estamos refiriendo a uno que se parecía físicamente mucho a ella, él en varón y ella en mujer, pero que tenía muy buena relación con María", apuntaba el colaborador, que a buen seguro, como el resto de sus compañeros, tenía a Tejado también en sus pensamientos.

El colaborador televisivo no ha querido hacer declaraciones, per se ha bastado de su cuenta de Instagram para hacer llegar un mensaje a sus 100.000 seguidores: en sus stories, ha subido una imagen en negro con cuatro emoticonos de corazón mientras suena la canción No llora mi pez, de Miguel Campello, cuya letra reza, en un momento dado: "a cogerte de la mano y a besarte sin permiso".

El varapalo para la sevillana es gigantesco, sobre todo porque ahora mismo ella tiene que ser fuerte por su madre, a quien se está encargando de cuidar en exclusiva no solo durante esta cuarentena, sino ya desde hace bastante tiempo, dado que Bibiana Algaba, que así se llama, depende de su hija al cien por cien.

Tiene 94 años y es María del Monte quien le canta, como ella misma ha demostrado en su Instagram y como, en marzo, aseguró en el programa de Telecinco: "Antes caminaba mucho, sacaba al perro. Ahora con más complicación. Tengo a mi madre que tiene 94 años a la que tengo que atender como lo que es, como una reina".

Ya entonces se mostró con mucha fuerza, aunque no sabía el revés que la vida le tenía deparada a la familia: "Tengo unas ganas locas de darle un achuchón a alguien. Psicológicamente esto nos va a dejar secuelas, aunque me gustaría que no tuviésemos miedo. Como seres inteligentes que somos sabremos adaptarnos a la nueva situación. Soy muy optimista ".