Miguel Ángel Silvestre, en 'El hormiguero': "En el confinamiento estoy estudiando Matemáticas Avanzadas"

Miguel Ángel Silvestre fue uno de los invitados de este miércoles en El hormiguero: Quédate en casa, y sorprendió a Pablo Motos y sus espectadores con su nueva afición, a la que dedica ente seis y siete horas diarias.

"Me han dicho que estás estudiando Matemáticas. ¿Es porque vas a hacer un papel o porque te ha dado por ahí? Porque te tiras un montón de horas con eso", le preguntó el presentador a su invitado.

Silvestre le contestó: "Hay tantas profesiones que piensas: Para la próxima vida, ¿qué me gustaría hacer? Y es algo que siempre quise haber estudiado, pero pensé que nunca lo podría hacer".

"Me gusta mucho porque se dice que las Matemáticas es el idioma de la naturaleza, es una manera de comunicarse", afirmó el actor.

Y añadió que "es curioso como muchos animales, plantas... todos los componentes de la naturaleza, incluso nosotros, estamos hechos de una fórmula que llaman Equilibrio Divino o Phi, pero eso son Matemáticas Avanzadas".

Miguel Ángel Silvestre, en 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

El intérprete reflexionó afirmando que "una de las cosas que nos diferencian de los animales es la avaricia, y eso está haciendo romperse esa fórmula matemática. Una forma de intentar entender eso era a través de las Matemáticas Avanzadas".

"Es a lo que me estoy dedicando ahora" durante el confinamiento en casa. Pero Motos quiso saber cuánto tiempo le dedicaba a estos estudios, y Silvestre le contestó que "hasta seis o siete horas", provocando la sorpresa entre los colaboradores del programa de Antena 3.

"Me ha empezado a ilusionar mucho. Además, me dijeron que se me daba bien y eso me motivo el triple", admitió entre risas. "Si queréis que vuestros hijos estudien hay que decirles que se les da muy bien. Es una gran manera de motivar a alguien", señaló.

Además, el actor está confinado en su casa con su madre, y reconoce que "es una suerte estar con ella" para pasar estos días de cuarentena por coronavirus ya que les está dando tiempo a hablar de muchos temas.

"Me ha contado que su primer beso, no fue con mi padre, como yo pensaba", recordó mientras miraba hacia atrás y exclamó: "¡Que ella e¡lo está viendo!", provocando las carcajadas en el plató de El hormiguero.