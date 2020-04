El Sergas empezará este jueves el estudio epidemiológico y espera tener primeros resultados en dos semanas

Así lo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, quien ha explicado que la muestra será de 50.925 personas y este jueves se empezará a llamar a la gente -seleccionada a partir de indicaciones del Instituto Galego de Estadística-, que tendrá que acudir, en caso de aceptar participar, a su centro de salud "para que les sea más fácil" hacer el test.

Será con cita previa, ha puntualizado, por lo que se empezará a llamar desde este jueves y, "como la muestra en los 465 centros de salud está repartida de forma diferente", ha comentado Aboal, habrá algunos que el "propio jueves podrán empezar a hacer los test" y habrá otros que citarán desde el viernes a los participantes.

"Calculo que en una semana o en 10 días, porque no todas las muestras son iguales para una alta precisión, tengamos toda la muestra realizada", ha afirmado. Además, Aboal ha explicado que el IGE ha señalado las muestras a realizar por centro de salud, comarca y área sanitaria, para la que hay "suplentes" si no aceptan los incluidos en el muestreo.

De este modo, el Sergas espera concluir en una semana o diez días las muestras y contar en "dos o tres días" los "primeros" datos "preliminares", lo que se enmarca en la primera fase del estudio. En la segunda fase, ha puntualizado Aboal, se va "a repetir una muestra del mismo tamaño cuatro semanas más tarde". La última semana del mes, previsiblemente desde "el 23 de mayo" se harán otros 50.925 test y otros tantos ciudadanos será llamados porque "el muestro es aleatorio simple".

"El azar hace que el Servizo Galego de Saúde se comunique contigo y te de una cita para acercarte por el centro, un pinchazo en el dedo y decirte si has tenido contacto o no has tenido contacto con el virus", ha subrayado Aboal.

La muestra de participantes, que el IGE ha instado a separar por hombres y mujeres, se han hecho tres subgrupos por diferencias de edad: menores de 19 años, entre 19 y 64 y mayores de 64 años. "Así tendremos los resultados de la circulación en la población infanto-juvenil, en la adulta y en la tercera edad", ha matizado.

"Esto es muy importante para el desescalado, para ver qué personas son más vulnerables, que zonas son más vulnerables y dar las recomendaciones para la vuelta a la vida normal", ha subrayado Aboal, que ha matizado que, a su juicio, "vida normal" no habrá "hasta que la vacuna esté extendida".

CIRCULACIÓN

Lo "importante" de esta encuesta epidemiológica, ha destacado el director xeral de Asistencia Sanitaria, "es conocer con exactitud la circulación que ha tenido el virus en la comunidad autónoma" para "dos objetivos".

De este modo, Aboal ha apuntado, por un lado, "planificar el desescalado, la vuelta a la normalidad" y, por otra, "tener preparados los recursos sanitarios tanto en Atención Primaria, como en Hospitalaria, Urgencias, plantas de hospitalización y UCIs para prevenir una segunda ola".

REFERENCIA

Aboal ha explicado que el Gobierno de España hará, por su parte, un estudio epidemiológico global para todas las comunidades en el que Galicia "participa". Para este sondeo en la autonomía gallega "la muestra son unas 4.000 muestras que hay que hacer". Su objetivo es el "conocimiento a nivel global de la circulación del virus por toda España", ha apostillado.

"Nuestro sondeo es más particular, más detallado. En Galicia tenemos peculiaridades de dispersión y longevidad", ha comentado Aboal, que ha estimado que "las cuatro provincias gallegas no van a tener el mismo comportamiento seguro". "Es muy importante para el desescalado y para prevenir y estar atentos con los recursos asistenciales el saber en detalle en Galicia cómo ha sido la circulación", ha sentenciado.

Por ello, ha insistido en que este estudio epidemiológico "será compartido" con el resto de las comunidades. "Se mandarán los resultados y las conclusiones también a Madrid para que sepan en Galicia en concreto y detalle cómo ha circulado el virus y tendrá acceso a ello todo el mundo", ha asegurado.

"Un estudio con una muestra tan grande, de 102.000 personas es un estudio del que se pueden sacar muchas conclusiones", ha sentenciado, para abundar que "no sólo para el territorio español, sino internacionalmente éste será un estudio de referencia para otras comunidades que se puedan parecer a Galicia en Italia, Grecia... con una población parecida".

"TASA DE ATAQUE"

"La encuesta epidemiológica nos va a dar es el porcentaje de tasa de ataque del virus en nuestra comunidad, que creo que va a ser muy bajo por todas las medidas anticipadas que hemos hecho desde el Gobierno y la Xunta, de forma preventiva, pues han conseguido que la curva en Galicia haya tenido un impacto que los recursos asistenciales han podido cubrir su asistencia sanitaria y que esto ha significado la tasa de ataque del virus en Galicia ha sido muy baja", ha concluido Aboal.

"La cara B es que hay un gran número de personas susceptibles, estamos muy expuestos a una segunda oleada o a la tercera, tenemos que estar muy pendientes de estas oleadas y tenemos que actuar como con ésta, con previsión, con medidas", ha insistido. "Una tasa de ataque superior al 35% bloquea los servicios sanitarios, como hemos visto con horror lo que sucedió en Madrid y Cataluña, que quedan colapsados". "Eso es lo que no puede suceder en Galicia", ha concluido.