Puig demana que la Comunitat supere el confinament a partir del 9 de maig, progressivament i "sense riscos"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha defès aquest dimecres que la Comunitat Valenciana isca de la quarantena a partir del 9 de maig mitjançant un retorn progressiu a la "nova normalitat, amb la major obertura possible i sense córrer riscos per a la salut". "Hem de canviar d'estratègia", ha afirmat, "perquè el confinament total també té un cost elevat".

Puig ha realitzat aquesta petició en la diputació permanent de Les Corts mentre el Congrés debat una altra pròrroga de l'estat d'alarma, amb vista al 9 de maig, "quan s'hagen complit quasi dos mesos de confinament, una vegada controlat el pic de la pandèmia i enfortit el sistema sanitari".

Fins aleshores, ha cridat a acumular talent i veus experimentades, per al que una comissió oberta de 13 experts en "àrees crucials" ja aporta idees cap a la "via valenciana a la transició". Són "reconeguts professionals" d'epidemiologia, microbiologia, 'big data', psiquiatria, química o geografia que "estan dissenyant l'eixida per a la seguretat sanitària".

"Perquè no tots hem d'eixir igual, reivindique el dret de la Comunitat Valenciana a adaptar el post-confinament a la seua realitat particular", ha subratllat el president valencià, rebutjant el centralisme i la uniformitat perquè "no són intel·ligents ni eficients".

Desescalada dinàmica

Puig ha apuntat quatre principis a seguir: protecció de les persones amb major risc, "màxim dinamisme", rapidesa en la detecció de possibles nous focus potenciant l'atenció primària de la sanitat i "facilitat en la comunicació i execució del tancament o obertura". En definitiva, "la desescalada ha de variar en funció de criteris geogràfics, sectorials i demogràfics".