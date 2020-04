1 de Maig.- CCOO PV i UGT PV convoquen un 'Dia del Treballador' virtual en defensa dels serveis públics

20M EP

El confinament establit per l'estat d'alarma per a frenar la pandèmia de la Covid-19 oferirà una nova imatge del 'Dia del Treballador'. Les tradicionals manifestacions que cada 1 de Maig omplin els carrers se substituiran per la mobilització "virtual" a través del món online però no per açò menys reivindicativa.