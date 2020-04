La Tomatina celebrarà al 2021 els seus 75 anys com 75+1 i "amb la importància que mereix" després de cancel·lar-se

Així, després de confirmar la cancel·lació d'aquesta celebració per l'actual situació sanitària, el consistori ha assenyalat que prepara ja la pròxima edició de la Tomatina i l'aniversari que anava a tindre lloc enguany com 75+1 i per a l'estiu del 2021. Aquesta festivitat té lloc cada exercici l'últim dimecres del mes d'agost, dins del programa de festes de Bunyol.

L'alcaldessa de la ciutat, Juncal Carrascosa, ha destacat que aquest aniversari "s'amplia per a celebrar-ho amb la importància que mereix", mentre que la tinent alcalde i regidora de Turisme-Tomatina, María Vallés, ha avançat que s'està treballant "en diverses iniciatives per a seguir potenciant la festa internacional" i que "continue vigent i d'actualitat malgrat l'anòmala situació en la qual es veuen immersa la societat".

"Per açò, des del consistori s'està treballant en una línia de comunicació per a seguir mostrant una imatge positiva, cohesionada i esperançadora tant de la Tomatina com de la gestió de la pandèmia que està realitzant l'Ajuntament de Bunyol", ha exposat la regidora.

En aquesta línia, ha afirmat que es treballa "perquè La Tomatina 2021 se celebre amb total normalitat perquè tenim en tot moment que mirar cap al futur, amb la certesa que tot açò passarà". "Ens ha tocat viure una situació complexa que no s'havia produït fins al moment i li estem fent front, amb l'esperit que porta implícita la pròpia Tomatina, batallant de forma pacífica per a véncer al virus", ha agregat Vallés.

En aquest sentit, des de l'Ajuntament han manifestat que "una efemèride tan destacada" com el 75 aniversari "ha de celebrar-se com requereix una fita d'aquesta importància i no veure's entelat per una situació negativa". "Estendre el 75 aniversari al 2021 no suposa un ajornament sinó una ampliació, oferint d'aquesta manera més continguts i més fites que engrandisquen encara més la festa de la Tomatina", ha asseverat Vallés.