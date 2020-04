Pipi Estrada anuncia la muerte de Michael Robinson... y este la desmiente

Un tuit de Pipi Estrada desconcertó en la noche del martes a los internautas. En él, el periodista deportiva anunciaba la muerte del exjugador y actual comentarista Michael Robinson, que se encuentra luchando desde hace año y medio contra el cáncer.

"Un beso enorme para la familia de Michael Robinson. D.E.P.", escribía en Twitter el ex de Terelu Campos.

Aunque lo borró rápidamente, el revuelo lógico revuelo en las redes sociales por la impactante noticia ya era más que evidente.

Pipi Estrada anuncia el fallecimiento de Michael Robinson y lo borra a los pocos minutos



Esperemos que sólo sea una metedura de pata enorme de este señor. pic.twitter.com/91IH2Rdp6i — Juanan Salmerón (@JuananSalmeron) April 21, 2020

Así, el propio protagonista de la triste, aunque, afortunadamente, no irreal noticia, tuvo que desmentirla: "Sigo en la lucha. Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: You’ll never walk alone. Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento", escribía Robinson para así así al paso de ese fallido mensaje que había puesto minutos antes Estrada.