Barranco es salvado de la nominación en 'Supervivientes' y se le saltan las lágrimas: "No me lo esperaba"

Con lágrimas en los ojos. De esa manera agradeció este martes Albert Barranco a los espectadores de Supervivientes: Tierra de nadie su salvación de la nominación para la expulsión del concurso de Mediaset.

El extronista, José Antonio Avilés, Yiya y Nyno Vargas se jugaban la salvación, que finalmente cayó del lado del catalán tras un último duelo con la modelo, y continuará una semana más en el reality.

"Todos sois pesos pesados del concurso", afirmó Lara Álvarez mientras se dirigía a cortar las cuerdas de las vasijas de barro. El primero en recibir el baño y, por tanto, la nominación, fue Avilés, seguido por Vargas y Yiya, mientras Barranco era bañado en agua.

"Enhorabuena Barranco: ¿Te lo esperabas?", comentó Carlos Sobera desde el plató del programa en Madrid mientras los compañeros del superviviente le abrazaban para celebrarlo.

El extronista afirmó que "la verdad es que no me lo esperaba. He estado toda la noche dándole la traca a Rocío porque pensaba que me iba para España". Añadió que "tenía muchísimas ganas de venir a este concurso, para mí es un sueño".

"Me alegro de corazón de que toda España haya puesto su granito de arena por dejarme aquí un poquito más. Os lo agradezco, de verdad", señaló mientras se acordaba de su novia y les mandaba un beso a sus padres.