Leticia Dolera, en 'El intermedio': "El coronavirus no fue cosa del 8M, ni del acto de Vox ni de los partidos de fútbol"

Wyoming 'visitó' este martes, en su sección 'Tú en tu casa y yo en la mía' de El intermedio en el sofá, el hogar de Leticia Dolera para que la actriz, directora y guionista le contara como está llevando el confinamiento por coronavirus.

Dolera le comentó al presentador que "justo cuando me has llamado iba a hacer magdalenas, que las puedo seguir haciendo mientras hablamos. Las he colocado en la bandeja y voy a meterlas en el horno".

"Ahora la gente se dedica a la repostería y la levadura, es como las drogas que venían antes de Oriente, que no hay quien las encuentre", comentó Wyoming.

🔴 Wyoming entrevista hoy en 'Tú en tu casa y yo en la mía' a la actriz, directora y guionista Leticia Dolera, que cuenta cómo está viviendo ella el confinamiento: "Me disponía a hacer magdalenas". ▶ #elintermediosofáhttps://t.co/5FD9RsufkRpic.twitter.com/sCK0pqNDK6 — El Intermedio (@El_Intermedio) April 21, 2020

El presentador quiso hablar de la polémica surgida por la manifestación del 8M y la propagación del coronavirus, y le preguntó a su invitada su opinión ya que "te has convertido en un icono feminista".

"Ahora resulta que el 8M se ha dedicado a envenenar a la humanidad para asesinarla y que el feminismo es la raíz del nuevo 'Doctor No'", añadió Wyoming.

La actriz le contestó que "eso son las fantasías de algunos, pero no es la realidad. Esto ha sido algo nuevo para todos, no fue cosa del 8M, como tampoco lo fue ni del acto de Vox y ni de los partidos de fútbol con miles de personas ese fin de semana".

🔴 Leticia Dolera habla sobre quienes apuntan a las manifestaciones del 8M como origen de la pandemia en España: "Son las fantasías de algunos, pero no es la realidad". ▶ #elintermediosofáhttps://t.co/loFkxsdSoxpic.twitter.com/aG4LZ9NNYe — El Intermedio (@El_Intermedio) April 21, 2020

"Es una pandemia global, mundial, una situación nueva para todos. Lo que tenemos que hacer es intentar apoyarnos, seguir las pautas que dan los expertos", comentó Dolera.

Y añadió que "sobre todo, cuando esto pase, salir a reivindicar la sanidad pública, que es algo muy importante, pero ahora la vida nos lo ha puesto en la cara".

El presentador contestó que "efectivamente, ojalá no se nos olvide lo que están haciendo los sanitarios por nosotros".