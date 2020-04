Los niños podrán ir con sus padres al súper pero el Govern exige más

Desencuentro este martes entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya respecto a cómo debe ser la flexibilización del desconfinamiento para los niños. La ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha anunciado que a partir del lunes los menores de hasta 14 años, y no 12 como se dijo en un principio, podrán salir a la calle, pero solo para acompañar a un adulto a comprar alimentos, a la farmacia y al banco, las actividades que permite el decreto del Estado de Alarma. La consellera de Salut, Alba Vergés, por su parte, ha criticado que los niños no puedan ir a pasear, algo que también hicieron el PP, otros partidos de la oposición y algunos socios del Gobierno como los comunes. Además, Vergés ha afirmado que proteger a los niños es responsabilidad del Govern, que elaborará un plan de desconfinamiento de la población basado en un informe encargado al epidemiólogo Oriol Mitjà.

"Nosotros dijimos que si se permitía a los menores salir a la calle era para poder caminar, no para llenar nuestros establecimientos, no para ponerles más gente y tensión", ha apuntado la consellera de Salut, y ha señalado también: "Siempre decidimos en base a nuestras competencias y la protección de la infancia es nuestra competencia". Asimismo, ha confiado en que el Govern tendrá capacidad para "incidir" en los planes del Estado.

Más suave ha sido la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, que ha reconocido que el Gobierno es quien decide, pero ha reclamado que se tengan en cuenta los consejos de Mitjà, que apuesta por un plan de desconfinamiento parcial y controlado para menores y ancianos "en fases horarias segregadas".

Sin embargo, el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, de la misma formación política que la consellera de Salut, ha pedido a los ciudadanos "que hagan caso de lo que diga la Generalitat" y les ha dicho "que no sufran que no se encontrarán a ningún guardia civil poniendo multas a sus hijos". Además, Gabriel Rufián, portavoz de los republicanos en el Congreso, ha coincidido en que "dejar salir a los niños no es dejarles acompañar a sus padres a los recados".

La alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, asimismo, ha considerado "mejor un breve paseo cerca de casa, más que ir al supermercado o al banco", una idea que también ha defendido la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí, que ha pedido al Gobierno "rectificar".

El Govern estudia rastrear contactos vía Bluetooth

El informe del epidemiólogo Oriol Mitjà, entregado este martes al Govern, que prevé elaborar un plan de desconfinamiento a partir del estudio para que el Plan de Protección Civil de Catalunya (Procicat) lo apruebe esta semana, plantea un rastreo de contactos a través de Bluetooth voluntario y anónimo.

Contempla acabar con el confinamiento en cinco fases y apunta que lo primero sería la salida de personas sanas. Después llegarían la apertura de bares y restaurantes y la celebración de actos con aforo inferior a 30 personas, luego la apertura de los centros educativos, y más tarde sería el turno de los negocios con aforo superior a 30 personas y los acontecimientos culturales y deportivos con público.

El informe señala, además, que lo principal es el distanciamiento social y la identificación de casos y sus contactos para su aislamiento y defiende un "cribaje poblacional a gran escala", con más de seis millones de tests serológicos, que priorice a la población de riesgo. Asimismo, plantea la posibilidad de un pasaporte de inmunidad y no descarta nuevos confinamientos ante posibles rebrotes.

Por otro lado, propone medidas de control de la temperatura en los accesos a las estaciones de transporte público y en las paradas de autobús.

También recomienda fomentar el uso de la 'app' del Govern StopCovid19, para "seguir llevando a cabo la vigilancia de síntomas a través del tiempo y del espacio".