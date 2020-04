Coronavirus.- Jutge degà de València avisa de jutjats "ja sobrecarregats" per a la volta a la normalitat

Calvé s'ha pronunciat en aquests termes en declaracions a Europa Press en ser preguntat per com veu la situació judicial afectada per la pandèmia i com preveuen que siga la tornada a la normalitat una vegada finalitze l'estat d'alarma i es reprenga l'agenda en els jutjats.

El jutge degà ha explicat que la suspensió d'actuacions judicials i de terminis processals provocada per l'emergència sanitària ha suposat de paralització de la majoria de procediments i, per tant, d'un nombre "molt important" d'assenyalaments programats.

Al seu juí, la represa progressiva dels procediments suposarà una "elevadíssima" càrrega de treball per diversos motius: el volum d'escrits de tràmit i demandes que es van deixar de presentar, el previsible increment de litigis per les conseqüències personals, socials i econòmiques generades per la Covid-19, o la reprogramació dels assenyalaments suspesos, en agendes saturades.