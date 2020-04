Las residencias de Álava no registran ningún fallecido por covid-19 ni nuevos contagios

20M EP

Las residencias de Álava, con 131 decesos desde que comenzó la pandemia por coronavirus, no han registrado en las últimas horas ningún fallecido entre sus usuarios, situación que no se producía desde el pasado 28 de marzo. Además, no se ha detectado ningún nuevo contagio y ha descendido el número de personas positivas por covid-19 con 18 usuarios menos que el día anterior, de forma que son 338 las personas contagiadas.