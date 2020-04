La Xunta tacha de "irresponsabilidad" las palabras de Díaz y Garzón y pide un Plan de Reactivación Turística

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Román Rodríguez alude a que "todas las administraciones con competencias en el ámbito turístico" trabajan en estos momentos de emergencia sanitaria para "dar cobertura a las enormes dificultades que está atravesando este sector" en todo el territorio nacional, un ámbito económico "vital para millones de familias en toda España" y de "una enorme trascendencia en la riqueza y el empleo".

"Somos absolutamente conscientes de que la seguridad sanitaria es lo más importante", reconoce el conselleiro que, no obstante, traslada a Reyes Maroto la "enorme decepción y preocupación" que han generado en el sector las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aventurando que los establecimientos no podrían reanudar su actividad hasta finales de año, así como las del ministro de Consumo, Alberto Garzón, emplazando a los ciudadanos a que no hiciesen aún reservas para el verano.

Para el conselleiro, estas declaraciones "solo pueden ser entendidas desde la irresponsabilidad" y, además, "reflejan un gran desconocimiento de la importancia del turismo" en España. Como consecuencia, apunta, se ha generado "una gran incertidumbre a muchas familias y trabajadores, que han incrementado notablemente sus temores y su nerviosismo".

Frente a esto, el responsable gallego de turismo incide en que los procesos de desescalada de las diferentes actividades económicas "deben desarrollarse en contacto directo con los profesionales del sector y con las comunidades con competencias en la materia", como es el caso de Galicia.

"Creo que en estas circunstancias tan excepcionales debemos cuidar más que nunca la comunicación, trasladando certezas y seguridad a la ciudadanía y acompañándolas de acciones tendentes a reducir el impacto y recuperar progresivamente la actividad", apunta el conselleiro, que reivindica, para ello, planificación.

Por este motivo, solicita a Reyes Maroto el desarrollo de un Plan de Reactivación Turística del conjunto del Estado, liderado desde este ministerio, un documento que debe tener en cuenta la especificidad de cada territorio, así como el peso que el turismo supone para la economía del país.