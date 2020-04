Zaragoza.-Azcón tilda de "decepcionante" la reunión de la FEMP con Sánchez porque "no da respuesta a nada"

Jorge Azcón ha contado que desde la FEMP tenían la confianza de que sería una reunión de propuestas, soluciones y acuerdos al argumentar que los alcaldes se caracterizan por llegar a consensos, como en el seno de la FEMP, pero "no ha aclarado nada".

En rueda de prensa por videoconferencia, Azcón ha explicado que en la reunión, también por videoconferencia, han trasladado a Sánchez el acuerdo alcanzado en la FEMP en el que se pide un fondo de 5.000 millones de euros para los ayuntamientos de España, si bien no han obtenido respuesta, por lo que se mantiene la autorización inicial de que solo pueden gastar el 20 por ciento del remanente de 2019 para necesidades sociales

"Mi intervención ha girado sobre la capacidad de llegar a acuerdos los alcaldes y, además, le he hecho saber el acuerdo del C7". De esta forma se ha referido Azcón a la reunión que han mantenido la pasada semana los alcaldes de las siete ciudades más pobladas de España y que se volverán a citar con la ampliación a tres más para formar el C10.

LEALTAD

"Desde el PP se le han planteado a Sánchez acuerdos concretos y aumentar la liquidez, al igual que a las comunidades autónomas con 14.000 millones de euros, pero Sánchez no ha tomado esa decisión, ni tampoco habilitar fondos especiales para paliar problemas de merma de ingresos, como en el transporte urbano o para atender necesidades sociales o alimenticias, además de los costes de desinfección, pero no ha habido respuesta del presidente del Gobierno".

El alcalde de Zaragoza ha abundado en que ha sido una reunión "decepcionante" porque los alcaldes acudían con "voluntad de llegar a acuerdos". También le han trasladado la lealtad al Gobierno de España, que le han reclamado que sea "bidireccional".

"Tiene que ser una lealtad de ida y vuelta. Le he dicho que las mascarillas han llegado tarde, pero no necesitamos que la ayuda social también llegue tarde". Azcón, también ha dicho que los ayuntamientos están dispuestos a colaborar para hacer test y le han indicado que cuente con los consistorios que tienen capacidad para actuar de forma coordinada con otras administraciones, pero "tampoco ha habido respuesta".

Otra propuesta que han trasladado en la reunión es poner las banderas a media asta para expresar el dolor y el luto a los familiares y amigos de los más de 20.000 fallecidos por el coronavirus. "Ha sido especialmente lamentable la respuesta de un dirigente socialista que ha venido a decir que de qué sirve poner banderas a media asta si nadie va por las calles y nadie las ve".

NUEVA CITA

Azcón ha señalado que, por otro lado, el presidente del Gobierno de España les ha remarcado que serán "fundamentales y decisivos en la desescalada" y ha emplazado a la FEMP a una nueva reunión en 15 días en el Ministerio de Sanidad y en el de Transición Ecológica, si bien sobre el papel de los ayuntamientos en la desescalada "no aclara nada".

Azcón ha resumido que "de las ayudas pactadas en la FEMP ni una sola, a día de hoy, se pondrán en funcionamiento". "Sánchez no ha aportado ninguna medida concreta para los ayuntamientos", ha apostillado.

El alcalde de Zaragoza ha reiterado su "frustración" al hacer llegar al presidente del Gobierno de España los problemas de los vecinos, pero Sánchez "no da respuesta". "Le he preguntado cómo nos va a ayudar a los vecinos de Zaragoza y no ha habido respuesta. Ni mucho ni poco, ahora no y más adelante no lo sé".

Ha criticado que en un mes de estado alarma no haya llegado ni un euro de las "escasas ayudas prometidas" y ha reiterado que es "necesario" ese dinero y "en justicia, se necesita que llegue a todos los ayuntamientos".

Sobre la participación de los ayuntamientos en los denominados Pactos de la Moncloa, Azcón ha contado que el presidente del Gobierno de España le ha hecho una "intervención general de que haya un acuerdo amplio en el conjunto de la sociedad" por lo que ha deducido que en la convocatoria de dentro de quince días les podrían adelantar algo más.